Mehr Grün im Zentrum: Kasseler Studenten stellen Ideen für Hessisch Lichtenau vor

Stellten in ihrem Vortrag die Ideen für die Hessisch Lichtenauer Innenstadt vor und ernteten dafür Zwischenapplaus: die Studentinnen Friederike Torunsky (links) und Lena Knacker.

Grüne Oasen, das Fachwerk betonen – das sind Ideen, die Studenten der Uni Kassel am Montagabend bei ihrer Abschlusspräsentation des Projektes „Heli gibt nicht auf“ vorstellten.

Stadtplanungs- und Architekturstudenten erarbeiteten gemeinsam ein Projekt für die Hessisch Lichtenauer Innenstadt und bezogen dafür ein leer stehendes Geschäft im Malerwinkel. Ihre Ideen stellten sie mehr als 100 Gästen vor. Bürgermeister Michael Heußner begrüßte sie und übergab dann das Wort an Friederike Torunsky und Lena Knacker, die die Arbeit der Studenten der vergangenen Monate vorstellten.

Die beiden Studentinnen erklärten, wie das Team vorging: Nach der Bestandsaufnahme und Analyse, bei der auch einige Bürger befragt wurden, folgte ein Konzept und es wurden Ziele formuliert. Dazu zählen eine lebendige Innenstadt, die Stärkung der Innenstadtachsen wie der Landgrafenstraße, Gemeinschaft und Nachbarschaft, ein attraktives Wohnumfeld sowie das Stadtbild und die Raumwahrnehmung.

„Wir haben die Hessisch Lichtenauer gefragt, was das Besondere an ihrer Stadt ist, und die Antwort war immer wieder: Frau Holle“, sagte Friederike Torunsky. Den Studenten sei als Besonderheit allerdings vielmehr das Fachwerk aufgefallen, das man stärker in den Fokus rücken sollte, beispielsweise durch Beleuchtung. Weitere Ideen der Studenten sind, den Kirchplatz attraktiver zu machen, einen Stadtgarten auf dem Parkplatz der ehemaligen VR-Bank einzurichten, das VR-Bank-Gebäude als soziales Zentrum zu nutzen, die Querverbindungen wie die Landgrafenstraße zu stärken und ihn für den Autoverkehr zu sperren.

Dafür ernteten die Studenten spontan Applaus – ebenso wie für die Idee, das leer stehende Hotel Zur lichten Aue abzureißen und dort ein Zentrum für seniorengerechtes Wohnen zu bauen. „Dem Leerstand in der Innenstadt kann man mit Zwischennutzungskonzepten begegnen“, erklärte Torunsky. So könnten mögliche Ladeninhaber sich erst einmal ausprobieren und Kontakte knüpfen, außerdem Galeriefeste und Ausstellungen veranstalten.

Weitere Ideen sind aktive Innenhöfe mit Spielplätzen und Bücherregalen sowie eine erlebbare Stadtmauer, zum Beispiel durch Aktionen von Vereinen, einem Duftgarten, Barfußpfad oder ähnlichem. Eine wichtige Rolle bei allen Vorschlägen spielt die Begrünung der Innenstadt. Abschließend dankten die Studenten Bürgermeister Heußner, der Initiative Hessisch Lichtenau Lebenswert, dem Stadtplanungsamt, dem Bauhof, der Feuerwehr, Ines Schindler, die im August ihr Café „Schindler mit Genuss“ an der Landgrafenstraße eröffnet, und vielen weiteren Unterstützern.

„Jetzt müssen unsere Ideen nur noch umgesetzt werden“, sagten Friederike Torunsky und Lena Knacker zum Abschluss. Dann gab es die Möglichkeit, sich die Ideen auf Schautafeln noch einmal genauer anzuschauen und mit den Studenten zu diskutieren.