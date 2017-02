Tauchte in Lichtenauer Wohnungen auf: Mann mit Glubschaugen gesucht

Hessisch Lichtenau. In den letzten Tagen haben Hausbewohner aus Hessisch Lichtenau der Polizei mehrfach von einer unbekannten männlichen Person mit auffälligen Glubschaugen berichtet, die unverhofft in ihrer Wohnung auftauchte.

Laut Polizei ist jetzt ein weiterer Fall bekannt geworden, der sich bereits am Sonntag, 12. Februar, in einem Einfamilienhaus an der Himmelsbergstraße in der Lossestadt ereignet hat. Gegen 16 Uhr hatte der Hausbewohner im Dachgeschoss des Gebäudes den Unbekannten überrascht. Der gab an, eine bestimmte Person zu suchen, die dem Hausbewohner jedoch nicht bekannt war. Daraufhin geleitete er den ungebetenen Gast aus dem Haus, entwendet wurde nach Angaben der Polizei nichts.

Die Berichterstattung in der Presse hatte den Hausbewohner hellhörig gemacht, weil sich die Beschreibung des Täters mit seiner Beobachtung deckte: 50 Jahre alt, graue Haare, hellblaue Jeans, schwarze Lederjacke. Auffällig seien zudem der strenge Körpergeruch und die nach außen schielenden Glubschaugen des Mannes gewesen.

Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau, Telefon 05602/93930

