Team Lebensmut möchte herzkranke Menschen unterstützen

Von: Evelyn Ludolph

Teilen

Herzkranken Kindern und Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern eine Freude machen: Das wollen Vorsitzende Gaby Sennhenn und die weiteren Mitglieder des Vereins Team Lebensmut erreichen. © Evelyn Ludolph

Mit dem in Hessisch Lichtenau neugegründeten Verein Team Lebensmut möchte Vorsitzende Gaby Sennhen herzkranke Menschen eine Freude machen. Sie sollen den Glauben nicht verlieren.

Hessisch Lichtenau – Eine Herzensangelegenheit ist es für Gaby Sennhenn: Sie ist die Initiatorin hinter dem Verein Team Lebensmut e.V., der aktuell in Hessisch Lichtenau gegründet wird. Mit dem Verein sollen herzkranke Kinder und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler (EmaH) unterstützt werden.

Sennhenn ist selbst von Geburt an herzkrank. Mit drei Jahren wurde sie am offenen Herzen operiert. Sie weiß, wie es ist, viel Zeit im Krankenhaus zu verbringen und im Leben dann Einschränkungen dulden zu müssen. „Als Jugendliche habe ich dann rebelliert und Handball und Tischtennis gespielt“, sagt Sennhenn. Die behandelnden Ärzte untersagten ihr es dann auch, als sie davon erfuhren.

Der Verein soll Eltern dabei helfen, den Glauben nicht zu verlieren

Sennhenn engagiert sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen für andere Menschen, die am Herzen erkrankt sind, und möchte ihnen eine kleine Freude machen. Privat hatte sie auch schon T-Shirts und Schnuffeltücher an die Klinik in Göttingen und die Charité in Berlin gespendet. Über den neuen Verein will sie möglichst vielen Eltern die Botschaft zukommen lassen, dass sie nicht den Glauben und die Liebe an die Kinder verlieren sollen. Denn sie weiß, dass es auch für die Angehörigen eine schwere Zeit ist.

Das soll auch das Vereinslogo widerspiegeln: ein anatomisches Herz, welches in Händen gehalten wird. Dazu die Wörter Glaube, Liebe und Hoffnung. Das Logo hat Sennhenn selbst entwickelt und gezeichnet. Selbst einen eigenen Song hat der Verein schon. Daniel Gerdes hat ihn komponiert und produziert. Unter dem Link zu.hna.de/Lebensmut2007 kann man ihn auf Youtube anhören.

Der Verein wartet darauf, vom Amtsgericht offiziell eingetragen zu werden

Die Gründersitzung für den neuen Verein fand Anfang Mai statt. Es gibt bereits 22 Mitglieder, die aus ganz Deutschland kommen. Im Moment wartet Sennhenn dringend auf die Bestätigung vom Amtsgericht, dass der Verein offiziell eingetragen ist. „Nur dann können wir ein Vereinskonto eröffnen“, sagt sie. Sie selbst hat den Vorsitz des Vereins übernommen, ihr Stellvertreter ist Christian Klinger. Tochter Katharina Kautz übernimmt den Posten der Kassenwartin und ihr Mann Christian ist der zweite Kassenwart.

Die Vereinsmitglieder haben sich konkrete Ziele gesteckt: In Deutschland gibt es 26 Kinderherzzentren und gemeinsam mit den Ronald McDonald Häusern gebe es 50 Einrichtungen, die der Verein unterstützen möchte. „Geplant ist, dass wir alle zwei Monate eine Klinik bedienen“, erklärt Gaby Sennhenn. Dies könne über Sachspenden passieren, aber auch in Form von Farbe für einen Gemeinschaftsraum, ein Baum wird gepflanzt oder konkrete Wünsche von Patienten werden erfüllt, erklärt Sennhenn.

„TLm“ ist das Label des Vereins

Realisiert werden sollen die Projekte über Spenden, die der Verein sammelt. Sobald der Verein offiziell eingetragen ist, soll es einen Onlineshop geben. Dort wollen die Mitglieder Textilien anbieten. „Wir haben dafür ein Label kreiert: TLm steht für Team Lebensmut“, erklärt Sennhenn.

Spender sollen ein kleines Dankeschön vom Verein erhalten. Dafür bereiten sie T-Shirts, Kerzen und Seifen vor, die es abwechselnd mit einem Dankesbrief dazu geben soll. Im Team befinden sich zudem Trucker. Die wollen für den Verein eine ähnlich Aktion zum Spendensammeln starten wie die Truck-Show am Kasseler Rüssel.

Sennhenns Hoffnung: Zukünftig sollen Sponsoren Eltern unterstützen können

Für die Zukunft hofft Sennhenn, dass sie mit dem Verein ein Sponsoring-Netzwerk aufbauen können. Wenn Eltern dann beispielsweise in finanzielle Nöte geraten, weil sie ihr krankes Kind betreuen statt arbeiten zu gehen, könnten sie sich an den Verein wenden, der sie an Sponsoren vermittelt.

Kontakt: Wer den Verein unterstützen und Mitglied werden möchte, kann sich an Gaby Sennhenn wenden, Tel. 0 56 02/9 09 49 93, Tiktok gaby_teamlebensmut. Mitglieder zahlen monatlich 6,50 Euro plus bei der Aufnahme einmalig 5 Euro für die Buchhaltung.