Teile der neuen Kindertagesstätte durch Defekt geflutet

Von: Lothar Röß

Steht trocken: Auf dem Freigelände der Kita stehen die Schaumstoffelemente der zerlegten Sitzgruppe. © Lothar Röß

Teile der neuen Hessisch Lichtenauer Kindertagesstätte „Bullerbü“ standen am Freitagmorgen unter Wasser, nachdem über Nacht aus einer defekten Anschlussleitung eines Waschbeckens eine größere Menge Wasser ausgelaufen war und sich großflächig auf dem Fliesenboden im Gebäude verteilt hatte. Die Feuerwehr wurde alarmiert und der Kita-Betrieb für den Tag abgesagt.

Hessisch Lichtenau – Als die erste Mitarbeiterin morgens um sieben Uhr das Gebäude betrat, entdeckte sie das Malheur: In der Cafeteria, dem Büro und Teilen des Flurs stand das Wasser. Umgehend alarmierte sie die Feuerwehr. Wie Falk Klingbeil berichtete, rückte die Lichtenauer Einsatzabteilung wenige Minuten später mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kräften aus. Weil das Wasser in den genannten Bereichen bis zu zwei Zentimeter hoch stand, kam der Wassersauger zum Einsatz. Die Mitarbeiterinnen der Kita, der Hausmeister und selbst Diplom-Ingenieur Andreas Rehbein, der Planer der Einrichtung, unterstützten mit Schiebern, um das Wasser so schnell wie möglich aus dem Gebäude zu bekommen. Um 9.50 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Das Kita-Personal hatte vorsorglich die mit Kunstleder bezogenen Sitzgruppen aus Schaumstoff ins Freie getragen und die Bezüge entfernt. Dass das Wasser die neuen Möbel – der Kindergarten ist erst seit zehn Tagen in Betrieb – in Mitleidenschaft zog, konnte nicht festgestellt werden. Allerdings befindet sich Wasser laut Awo-Geschäftsführerin Runa Aasland-Jost Wasser unter der Bodenplatte, das entfernt werden muss.

Nach Pfingsten wird die Kita am Dienstag, 30. Mai, von 7 bis 13 Uhr im Notbetrieb laufen – dann ohne Mittagessen. Wie es weiter gehen wird, entscheidet sich noch.