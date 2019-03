Trickdieb-Trio erbeutet in Hessisch Lichtenau 67 Schachteln Zigaretten

Hessisch Lichtenau – 67 Schachteln Zigaretten im Wert von 469 Euro erbeuteten drei unbekannte Männer bei einem Trickdiebstahl am Dienstag um 9.35 Uhr im Lidl-Markt in Hessisch Lichtenau. Das teilte die Polizei mit.

Eine kurz nach der Tat eingeleitete Fahndung nach dem Trio, das in einem dunkelfarbenen Ford Mondeo mit WAT-Kennzeichen (für Wattenscheid) flüchtete, blieb ohne Erfolg.

Die Täter kauften dem Polizeibericht zufolge ohne Einkaufswagen in dem Discounter an der Straße Am Lohwasser ein, erschienen gleichzeitig an einer der Kassen und legten ihren Kleineinkauf auf dem Band ab. Als der erste Mann mit einer Handvoll Kleingeld bezahlte, bat der zweite darum, das Rollo der Zigarettenablage zu öffnen. Dann kaufte der erste Täter noch Brillenputztücher, wofür er erneut viel Kleingeld hinlegte. In dieser Zeit bedienten sich die Komplizen dann offenbar bei den Zigaretten. Nach beide dann auch für Kleinigkeiten abkassiert waren, verließ das Trio schnellen Schrittes den Markt. Denn da hatte die Kassiererin den Zigaretten-Diebstahl bereits bemerkt.

Auf einem benachbarten Gelände stiegen die Täter in ihr Auto und fuhren davon. Es soll sich um Männer mit osteuropäischem Aussehen handeln, eine von ihnen trug eine rote Weste.

Hinweise: Polizeistation Hessisch Lichtenau, Tel. 0 56 02 / 9 39 30

