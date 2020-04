Tumult nach der Hessisch Lichtenauer Stadtverordnetenversammlung

Bürgermeister als „Pfeife“ beleidigt

Im Anschluss an die Sitzung der Hessisch Lichtenauer Stadtverordneten am Donnerstagabend kam es zu einem Tumult auf dem Parkplatz des Bürgerhauses, in dessen Zusammenhang die Polizei hinzugerufen wurde.