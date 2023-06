Feuerwehr Fürstenhagen verteilt Eimer

Von: Evelyn Ludolph

Wehrführer Ken Siebert (links) und Vereinsvorsitzender Marco Quehl mit den Eimern. © Stefan Schlegel/FEuerwehr Fürstenhagen

Mit einer Werbeaktion will die Feuerwehr Fürstenhagen neue Mitglieder anziehen.

Fürstenhagen – Werbung für neue Mitglieder machen die Kameraden der Feuerwehr Fürstenhagen nun mit einer besonderen Aktion: In den kommenden Tagen werden sie mit Wehrführer Ken Siebert und Vereinsvorsitzendem Marco Quehl 450 Eimer an die Bewohner des Lichtenauer Ortsteils verschenken.

Personen, die zwischen 18 und 50 Jahre alt sind, sollen einen Eimer erhalten. Darin enthalten sind unter anderem Zettel mit Terminen, an denen sich Interessierte für eine aktive Mitgliedschaft die Feuerwehr ansehen können. An zwei Terminen soll es spezielle Übungsdienste geben, teilt Stefan Schlegel von der Feuerwehr Fürstenhagen mit. Dabei wird möglicherweise die neue Drehleiter eingesetzt oder ein Rettungssatz, Schere und Spreizer. Die Feuerwehr will aber noch nicht zu viel verraten, um die Spannung hochzuhalten.

Wer sich eine aktive Mitgliedschaft bei der Feuerwehr nicht zutraut oder aus zeitlichen Gründen nicht kann, ist eingeladen, den Feuerwehrverein mit einer Mitgliedschaft zu unterstützen, sagt Schlegel. (elu)