Dr. Dieter Vaupel übergibt Bücher an Schüler der Freiherr-vom-Stein-Schule

US-Journalistin schreibt über Hirschhagen

+ © Lothar Röss Sponsoren, Schüler und Lehrer bei der Buchübergabe: Jörg Klinge (Pressesprecher Werra-Meißner-Kreis/von links), Michael Czelinski-Uesbeck (Kreisverband Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft), Smilla Most (AG Extrem), Schulleiter Dr. Björn Faupel, Laura Elges (AG Extrem), Wolfgang Wüstefeld (VR-Bank Mitte), Dr. Dieter Vaupel, Emilia Ciesla und Tom Stange (beide AG Extrem) sowie AG-Leiter Günther Tschiersky. © Lothar Röss

Die Arbeit von Dr. Dieter Vaupel hat Wellen bis in die USA geschlagen. Eine Journalistin schrieb ein Buch über sein Wirken.

Hessisch Lichtenau – Dass der Pädagoge Dr. Dieter Vaupel aus Gudensberg wie kaum ein Zweiter die Geschichte der ehemaligen Rüstungsfabrik im heutigen Lichtenauer Industriestandort Hirschhagen aufgearbeitet hat, schlug Wellen bis in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die in New York lebende Journalistin D.Z. Stone war von Vaupels Engagement so begeistert, dass sie über ihn und seine Arbeit ein Buch mit dem Originaltitel „A Fairy Tale Unmasked. The Teacher and the Nazi Slave“ verfasste.

Von der druckfrischen deutschen Übersetzung „Ein Märchen wird demaskiert. Wie ein Lehrer und seine Schüler die verborgene Vergangenheit ihrer Stadt aufdecken“, überreichte der 73-jährige pensionierte Schulleiter jetzt den Schülerinnen und Schülern der Arbeitsgemeinschaft „Extrem“, die sich an der Lichtenauer Freiherr-vom-Stein-Schule für Toleranz einsetzen, jeweils ein Exemplar und der Schule einen Klassensatz von 20 Exemplaren.

Als junger Lehrer hatte Dieter Vaupel an der Lichtenauer Gesamtschule 1983 mit seinen Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer Projektwoche damit begonnen, Antworten auf die Frage zu finden, was sich einst auf dem von Bunkern der ehemaligen Munitionsfabrik übersäten Gebiet von Hirschhagen abgespielt hat. Nach und nach wurden die Ereignisse zu einem der dunkelsten Kapitel der Lichtenauer Stadtgeschichte aufgedeckt, über die Vaupel mehrere Bücher verfasste. Darauf wurden auch die nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA emigrierte Juden aufmerksam. Eine von ihnen ist Kati Salcer, die Kontakt mit der New Yorkerin Autorin hatte und von der Idee begeistern konnte, ein Buch in Anerkennung der Verdienste Vaupels zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Geschichte zu verfassen. Im Klappentext des Buches heißt es: „Das nun ins Deutsche übersetzte Buch der amerikanischen Journalistin D.Z. Stone zeigt die Anstrengung eines ganz besonderen Lehrers und seiner innovativen und unermüdlichen Schülerinnen und Schüler, die wahre Geschichte ihrer charmanten Stadt aufzudecken, die einst der Standort eines Nazi-Sklavenarbeitslagers war.“ Kati Salcer, die als geborene Kellner die NS-Zeit erlebte, hatte nach dem Grauen in Auschwitz auch Hirschhagen als eine der 1000 jüdischen Zwangsarbeiterinnen überlebt. Nach der Befreiung emigrierten sie und ihr späterer Ehemann Willi in die USA. Deren Sohn Ron hat den Druck des Buches ebenso finanziell unterstützt wie die Stiftung der VR-Bank Mitte „Mit Herz für die Region“, die Kulturförderung des Werra-Meißner-Kreises, der Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie die Regionale Arbeitsgruppe Nordhessen Südniedersachsen „Gegen Vergessen – Für Demokratie“. (zlr)

Service: Das Buch, das auch in der Schul- und Stadtbücherei ausgeliehen werden kann, ist im Schüren Verlag erschienen und im Handel für 15 Euro erhältlich. ISBN: 978-3-7410-0281-6