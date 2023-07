Am Freitag erscheint die neue Scheibe der Band „Rauhbein“

Von der ersten Idee bis zur CD

Während der Pre-Release-Party in Waldkappel wurden Godi Hildmann (von links), Henry Rauhbein, Louis Schaden, Olli Schmidt und Justin Ciuche (nicht im Bild) von den Fans für ihre neuen Stücke gefeiert.

„Herz eines Kriegers“ heißt die neue CD von „Rauhbein“, die am Freitag erscheint.

Hessisch Lichtenau – Der Traum ist es, mal drei Wochen lang in einem Bandcamp an neuen Liedern zu feilen, sagt Henry M. Rauhbein aus Hessisch Lichtenau, Sänger der Rock-Metal-Folk-Band „Rauhbein“. Die Realität für die neue Scheibe „Herz eines Kriegers“, die am Freitag, 7. Juli, erscheint, sah allerdings anders aus. „Zwischen Tür und Angel“ sei daran gearbeitet worden, verrät er.

Der Grund: Die Fülle an Auftritten im vergangenen Jahr. Also hieß es, bevor es Mitte August 2022 für die Band ins Dluxe-Studio nach Rosdorf ging, dass er immer, wenn ihm zwischendurch etwa eine Gesangslinie oder Melodie eingefallen ist, er diese fix an seine Bandkollegen Godi Hildmann (Gitarre), Justin Ciuche (Geige) und Olli Schmidt (Bass) übergeben habe, sagt Henry Rauhbein.

Textideen greift der Sänger dabei hauptsächlich aus dem Leben. Etwa, wenn ihm ein Spruch wie „Das geht mir am Arsch vorbei“ einfalle, aus dem dann der Songtitel „Am Arsch links vorbei geht auch noch ein Weg“ wurde. „Ich versuche, mit den Texten Bilder zu malen“, sagt Rauhbein. „Das ist das, was dem Hörer im Kopf bleibt.“

Sind dann die Bandmitglieder nedbst Produzenten im Studio, werden Text und Musik zum fertigen Song zusammengeführt. Bedeutsam sei dabei unter anderem, einen Spannungsbogen aufzubauen. „Und was an Wichtigkeit gewonnen hat, sind Mitmach-Parts, um das Lied im Kopf zu behalten.“ Nach einem Jahr Erfahrung auf Live-Bühnen habe dies für die Band einen neuen Stellenwert gewonnen. Allerdings: „Das Publikum sucht sich die Parts selber aus“, schränkt Rauhbein ein. Und: Für das zweite Album hat sich die Band Gastmusiker mit ins Boot geholt. So schrieben etwa am Song „Feier frei“ Kissin‘-Dynamite-Sänger Hannes Braun und Versengold-Frontmann Malte Hoyer mit. „Typen wie wir“ entstand in Zusammenarbeit mit Michael Rhein, Sänger von „In Extremo“.

Nach der Vorproduktion, bei der sich herauskritallisiert, wie das Lied werden könnte, geht es an die Aufnahme, erklärt Godi Hildmann. Hier entwickele sich das Sounddesign, etwa, ob die Gitarre sauber oder verzerrt gespielt wird. Dabei dürfe der Klang auch gern etwas rauer sein, immerhin heiße die Band ja „Rauhbein“. Und: Starke Textzeilen landen final eher im Refrain, ergänzt Henry Rauhbein.

Bis Ende Oktober vergangenen Jahres dauerte die eigentliche Produktion. Wobei der Kreativprozess nicht zeitlich bezifferbar sei, sagt er. Abgesehen von der Zusammenarbeit mit Michael Rhein. Hier entstand das Stück, nachdem bereits eine klare Vorstellung vom Endprodukt feststand, innerhalb von knapp zwei Tagen während Rheins Besuch im Studio inklusive Vor- und eigentlicher Produktion.

Am Ende standen dann noch das finale Mischen und Mastering der neuen Scheibe an. Auch Bilder, Videodrehs und Artwork wollten getan werden.

Aber warum dauert es dann noch so lange, bis die Scheibe herauskommt? Weil sie auch als Schallplatte erscheint, erklärt Godi Hildmann. Und hier gebe es Produktions-Vorlaufzeiten von mindestens sechs Monaten.

Wie wichtig es ist, zusammen zu spielen, habe die Band in der Probewoche zur Pre-Release-Party im April in Waldkappel gemerkt, sagt Rauhbein. „Die Lieder bekommen einen neuen Geschmack.“

Zudem habe die Combo technisch durch etwa eine neue Ausstattung durch die Firma Sonor einen „riesigen Schritt“ gemacht. (nde)