Rathaus strebt Belebung der Innenstadt an – Neues Konzept als Leitbild

Wie soll Hessisch Lichtenau sein?

+ © Evelyn Ludolph Die Landgrafenstraße als verbindenden Achse: Bürgermeister Dirk Oetzel und Stadtmitarbeiter Uwe Rauschenberg wollen, dass die Innenstadt von Hessisch Lichtenau wieder belebter wird. © Evelyn Ludolph

Hessisch Lichtenaus Innenstadt soll belebt werden.

Hessisch Lichtenau – Wie geht es weiter mit der Innenstadt von Hessisch Lichtenau? Diese Frage beschäftigt nach wie vor die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Bürgermeister Dirk Oetzel.

Aus dem Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ stehen Hessisch Lichtenau 250 000 Euro zur Verfügung. Die werden zum einen verwendet, um das Erscheinungsbild der Innenstadt aufzumöbeln: Entlang der Landgrafenstraße sollen die Plätze am Untertor, am Kirchplatz, am Obertor sowie der Bürgerhausvorplatz mit Sitzmöbeln, Hochbeeten und Spielmöglichkeiten gestaltet werden.

So soll beispielsweise der Vorplatz des Bürgerhauses attraktiver werden, um eine Verbindung zu schaffen als Eingang der Stadt hin zur Altstadt.

Aber auch vorhandenes Mobiliar soll ertüchtigt werden. Für die Sitzmöglichkeiten wurde nun die Ausschreibung gestartet. Der Wunsch ist es, diese noch im Herbst zu beschaffen, sagt Dirk Oetzel.

Neben der sichtlichen Umgestaltung soll aber auch am Stadtkonzept gearbeitet werden. „Wir haben erkannt, dass wir mit dem Konzept von 2006 fortschreiten müssen“, so der Bürgermeister.

Im Zuge des Hessentags 2006 war Hessisch Lichtenau als Tor zum Frau-Holle-Land etabliert worden. Aber ob Frau Holle in ihrer aktuellen Form zeitgemäß ist, wird damit zur Debatte stehen. An dieser sollen sich möglichst viele beteiligen.

Als Unterstützung hat sich die Stadt dafür die „Zukunftsoptimisten“ ins Boot geholt. Die Agentur aus Homberg (Efze) will mit den Mitgliedern der Verwaltung, der Stadtgesellschaft und Akteuren vor Ort erörtern, für welche Werte Hessisch Lichtenau steht und wie die Stadt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Für eine gute Koordinierung und einen transparenten Prozess habe man eine Projektsteuerungsgruppe initiiert, so Oetzel. In dieser seien Akteure der Stadt und der lokalen Unternehmerschaft vertreten, außerdem kommunale Vertreter und der Bürgermeister.

Aus den Gesprächen sollen zunächst Kernthemen definiert werden, und mittelfristig soll dann ein Innenstadtkonzept sowie ein Leitbild für Hessisch Lichtenau entstehen.

„Wir brauchen Impulse von außen“, sagt Rathaus-Chef Oetzel. Wenn man dann hinterher zu Bewährten zurückkehre, sei das ja umso besser. Für die Einwohner von Hessisch Lichtenau soll mit dem neuen Konzept das Wir-Gefühl gestärkt werden. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit soll weiter gefördert werden, um attraktiver für Touristen zu werden. Zudem soll das neue Konzept auch den Mitarbeitern der Stadtverwaltung als Orientierung für die nächsten Jahre dienen.

„Damit die Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen, haben wir fast bis Jahresende Termine getaktet, wo wir Präsenz zeigen und in Kontakt treten wollen“, erklärt Oetzel. Dann könne jedermann Umgestaltungsvorschläge einbringen und Ideen für Hessisch Lichtenau äußern, ergänzt Uwe Rauschenberg vom Stadtmarketing.

„Den gemeinsamen Aufschlag machen wir mit einem Stand beim Feierabendmarkt, bei dem wir erstmals sichtbar werden“, so Oetzel. Neben Mitarbeitern der Stadt und den Zukunftsoptimisten wird auch er immer bei den Terminen als Ansprechpartner vor Ort sein.

Zudem werde auch darüber nachgedacht, ein „Stadtlabor“ als gemeinsame Zukunftswerkstatt in der Innenstadt einzurichten, damit sich Bürger und Verwaltung zu verschiedenen Themen austauschen können. (elu)