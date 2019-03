Karneval-Prunksitzung des CCF: Spaß mit Fischen und „Cordula Grün“

Fürstenhagen. Wer zur Prunksitzung in die Fürstenhagener Mehrzweckhalle kommt, der hat besondere Erwartungen an die karnevalistischen Darbietungen des Carneval-Clubs Fürstenhagen (CCF).

Enttäuscht wurde niemand. Kein Wunder, dass alle Plätze besetzt waren. Der so oft gebrauchte Begriff von der kochenden Halle, er war tatsächlich körperlich zu verspüren. Die Narren vom Lossestrand heizten ihrem jecken Publikum gehörig ein, sorgten dafür, dass im Stehen und voller Begeisterung geschunkelt, geklatscht und mitgesungen wurde.

Allerhöchsten Ansprüchen wurden dabei wieder die tänzerischen Darbietungen gerecht: Das Juniorentanzpaar Joana Briel und Ben Heinemann wirbelte über die Bühne und begeisterte künstlerisch wie artistisch. Quirlig ging’s auch bei dem Schautanz der Jugendtanzgarde in ihren farbenfrohen Fischkostümen zu. Sie erzählten die Geschichte vom Regenbogenfisch und den Glitzerschuppen, die Freude in die Welt bringen. Atemberaubend war der Auftritt von Juniortanzmariechen Mia-Sophie Ziegler: Begeisternd fegte sie über die Bühne und bot schwierige Figuren mit Leichtigkeit dar.

+ Marc Möller (links) und Cordula Grün alias Ralf Franke von den Mixed Pickles © Gert Merkel

Und dann natürlich die Garden mit ihren Marschtänzen, den hochgeworfenen Beinen, den artistischen Sprüngen und koordinierten Bewegungen. Bei der Jugendtanzgarde und der Prinzengarde hielt es keinen auf dem Platz. Die Jugendgarde vergaß ihre Verletzten nicht, die zuschauen mussten, die Prinzengarde verabschiedete sich mit vielen Tränen von Trainerin Maike Huck, die aus persönlichen und beruflichen Gründen eine Auszeit einlegt.

„Die drei Quenteler“ – Lothar Winter, Heinrich und Martin Lutz – sorgten mit ihren Liedern und Geschichten für Furore. Von oben würde Hessisch Lichtenau aussehen wie ein Parkettfußboden, erzählte Heinrich Lutz und beglich eine alte Rechnung. Die Lichtenauer sähen zum Flugzeug rauf und die Bretter vor den Köpfen erzeugten dann diesen Effekt, erklärte er.

+ Emotionales Dankeschön der Prinzengarde an ihre scheidende Trainerin Maike Huck (rechts) © Gert Merkel

Die „Esmeraldas“, die Unglaublichen, die kleinen Leute von den „Phantastischen Vier“, „Fürstenhagener Allerley“ – sie alle sorgten dafür, dass die Stimmung sich dem Siedepunkt näherte. Brüllend komisch die Darstellung des Toiletten-Event-Erlebnisses mit den Glücksbringern. Zum Schluss weit nach Mitternacht gab’s bei „Regenbogenfarben“ und „Cordula Grün“ mit den Mixed Pickles kein Halten mehr.

Ehrungen gab es natürlich auch: Vizepräsident Dietrich Geißer vom Karneval-Verband Kurhessen übergab die Damenbrosche in Gold an Silvia Schläger und den Karlsorden an Stefan Böhling.