Dorfverschönerungsverein Altefeld nimmt Renovierung der Grillhütte in Angriff

Von: Emily Spanel

Teilen

Bei einer Informationsveranstaltung haben sich die Mitglieder des Altefelder Dorfverschönerungsvereins 1973 auf die anstehenden Arbeiten vorbereitet. Im kommenden Jahr wird der Verein sein 50-jähriges Bestehen mit neuer Grillhütte nachfeiern. © privat/nh

Altefeld – Der Dorfverschönerungsverein Altefeld hat ein neues Projekt: Die Grillhütte des Ortes soll wieder instand gesetzt werden. Dafür ist bereits Fördergeld des Landes Hessen geflossen.

Die Lage der Grillhütte könnte besser nicht sein. Umgeben vom sanften Grün des Altefelder Forstes, in der Luft das beruhigende Rauschen der Blätter im Wind. Ruhig und etwas abgesondert am Darreweg gelegen und dabei immer noch nah genug dran am Ortskern, um die Hütte problemlos zu Fuß, per Fahrrad und Auto erreichen zu können.

Es folgt das „Aber“: In die Jahre gekommen ist die ehemalige Altefelder Schutzhütte mittlerweile; ihr Zustand im Innen- wie auch im Außenbereich dazu nicht mehr der Beste. „Das wird sich ändern“, sagt Herbert Ingrisch, Vorsitzender des Altefelder Dorfverschönerungsvereins 1973, voller Tatendrang und klatscht in die Hände. Ein Schmuckstück soll die ehemalige Schutz- und nun Grillhütte des Ortes wieder werden, ein Treffpunkt für Vereinsmitglieder und alle, die Feste feiern oder sich in lockerer Runde treffen möchten.

Das Angebot ist eine weitere Aufwertung Altefelds und keinesfalls als Konkurrenz zu den bestehenden Treffpunkten zu verstehen, ergänzt Ortsvorsteher Gerhard Danzl, zugleich stellvertretender Vorsitzender des Dorfverschönerungsvereins.

Antrag schnell bewilligt

Und für das Vorhaben, das natürlich auch finanzielle Mittel fordert, ist schon Fördergeld akquiriert worden. 4664 Euro, um genau zu sein, die aus dem Programm „Starkes Dorf – Wir machen mit!“ des Landes Hessen stammen. „Am 9. Mai haben wir den Antrag gestellt – bereits am 6. Juni ist die volle Summe des Kostenvoranschlages bewilligt worden“, freut sich Herbert Ingrisch. Im August sollen die Arbeiten beginnen, die sich vor allem auf den Außenbereich konzentrieren werden. Hier wird etwa der Vorbau erneuert, Türen und Fenster werden ausgetauscht, die Dachkästen verkleidet und den Außenwänden ein frischer Anstrich verpasst. Geht alles glatt, könnten die Arbeiten im Oktober abgeschlossen werden.

Bereits jetzt nicht mehr wiederzuerkennen ist der Innenraum: Die Küchenzeile wurde ausgewechselt; für die Spende bedanken sich die Vereinsmitglieder bei der Firma Persch aus Sontra. Ebenfalls gespendet wurden die Thekenmöbel (Krankengymnastik Simon), und die Firma Ellenberger half mit den benötigten Baumaschinen aus. „Die Vereinsmitglieder haben in Eigenleistung schon viel bewegt“, lobt Gerhard Danzl. Mit der Gemeinde Herleshausen arbeite man in Sachen Sanierung reibungslos zusammen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, das vom Dorfverschönerungsverein beantragtes Fördergeld aus dem Programm „Starkes Dorf“ nach Altefeld fließt: 2021 wurde ein neues Spielgerät eingeweiht, das vom Land Hessen mit einer hohen Summe bezuschusst wurde. Wie angekündigt nicht das letzte Projekt, für das sich die regen Vereinsmitglieder im Sinne ihres Ortes einsetzen.

Von Emily Hartmann