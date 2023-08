Spenden ermöglichen die 11.500 Euro teure Anschaffung des Werratalvereins Reichensachsen

Von: Emily Spanel

Sitzt Probe: Bernd Eisenberg, Vorsitzender des Werratalvereins Reichensachsen. Im Hintergund (von links) Marc Semmel, Mike Schmidt, Jochen Eiffert, Reinhard Siegel, Timo Friedrich und Heiko Heckmann. © Emily Hartmann

Etwa 6.600 Quadratmeter umfasst der gesamte Komplex der Schutz- und Wanderhütte „Wichtelbrunnen“, der dem Werratalverein Reichensachsen 1892 gehört.

Reichensachsen –Wiederum 4.500 Quadratmeter davon sind Rasenfläche – inklusive Schräg- und steiler Hanglagen sowie „einiger Buckelpisten“, wie Bernd Eisenberg, Vorsitzender des Werratalvereins Reichensachsen, freundlich umschreibt.

Tatsächlich ist es kaum zu glauben, dass die stets perfekt gepflegte Anlage, die im Sommer wie im Winter beliebter Anziehungspunkt für Wanderer und Ausflügler ist, bis vor Kurzem allein mit einem alten Handmäher in Schuss gehalten wurde. Fünf Stunden war eines der Vereinsmitglieder in steter Regelmäßigkeit mindestens unterwegs, bis wenigstens der Rasen der Hauptfläche sauber getrimmt war.

So sollte und konnte es auf Dauer nicht weitergehen – darüber bestand Einigkeit unter den aktuell 230 Vereinsmitgliedern. Ein passender Hochgrasmäher, der die speziellen Ansprüche der Wichtelbrunnen-Anlage bediente, war nach einigen Vorführungen auch gefunden – „allerdings schlug der mit Kosten von 11.500 Euro zu Buche“, erinnert sich Bernd Eisenberg. Zu viel für den Verein, der sich umgehend um Fördergeld bemühte. Erfolgreich.

Sowohl die VR-Bank Mitte als auch die Sparkasse Werra-Meißner waren sofort bereit, die notwendige Anschaffung mit großzügigen Spenden zu unterstützen. Zuschüsse kamen weiterhin vom Werratal-Hauptverein sowie von der Gemeinde Wehretal.

Der Vorsitzende der Sparkasse Werra-Meißner, Marc Semmel, überzeugte sich vor Ort davon, dass die Spende in Höhe von 1.500 Euro eine gute Verwendung gefunden hat: „Wir schätzen das Engagement des Werratalvereins, der sich ehrenamtlich für die Natur einsetzt, sehr. Mit der Unterhaltung der Wanderwege, der Aufstellung von Wegweisern und Ruhebänken und nicht zuletzt dank der herzlichen Bewirtung in der Wanderhütte hat sich das ,Team Wichtelbrunnen’ in unserer schönen Region einen Namen gemacht. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende die Anschaffung des Hochgrasmähers möglich machen konnten.“

Mit Lob sparte auch Jochen Eiffert, Private-Banking-Berater der VR-Bank-Mitte, nicht: „Es geht nur zusammen“, würdigte er die Bedeutung des Ehrenamtes, dem der Werratalverein Reichensachsen vorbildlich nachkomme. Die Stiftung seiner Bank sei stets bemüht, die wertvolle Arbeit im Dienste der Allgemeinheit zu unterstützen „und so leicht wie möglich zu machen“.

Für Timo Friedrich, Bürgermeister der Gemeinde Wehretal, ist der Wichtelbrunnen ein Stück Heimat. „Meine Kinder toben auf dem großzügigen Außengelände, wie ich es früher auch schon getan habe.“ Für die Gemeinde sei es eine Ehrensache, die sinnvolle Arbeit des Vereins auch finanziell zu unterstützen.

Wer sich selbst von der Schönheit der Anlage überzeugen möchte, kann das jederzeit tun – der Wichtelbrunnen lohnt als Ausflugsziel. Bewirtet wird aktuell an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat durch Vereinsmitglieder. Dann werden auch vielerlei Sorten Kuchen angeboten. Höhepunkte sind die Feierlichkeiten zwischen den Jahren, zur Walpurgisnacht und am 1. Mai. werratalverein-reichensachsen.de (Emily Hartmann)