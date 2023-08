Hohe Ziele für zweite Jahreshälfte

Meißner

+ © privat Anfang Oktober soll nach langer, intensiver Arbeit der große Hühnerhof fertiggestellt und für die Gäste freigegeben werden (siehe rechts). © privat

Im Bergwildpark in Germerode werden bald Hühnerhof und Ziegen-Parcours eröffnet. In den letzten Jahren ist schon einiges im Park passiert.

Meißner – Der Förderverein vom Germeröder Bergwildpark hat in den letzten Jahren viel geschafft. Das teilt Manfred Zindel vom Förderverein des Parks mit. Ziel der fortlaufenden Arbeiten sei eine stetige Erhöhung der Attraktivität und auch der Sicherheit für die Besucher.

+ Manfred Zindel Förderverein Bergwildpark © Triller, Harald

Positive Bilanz

Auf der Jahreshauptversammlung zog der erste Vorsitzende Harald Zindel eine „rundherum positive Bilanz“ im Rückblick auf die letzten drei Jahre, denn coronabedingt waren die letzten Versammlungen ausgefallen.

Die insgesamt rund 2800 geleisteten Arbeitsstunden der ehrenamtlichen Helfer sind nach Auffassung des Vorstandes ein Zeichen für das „hervorragende Engagement“, mit dem an die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen herangegangen wird.

Vorstand

Die Neuwahl des Vorstandes erfolgte unter der Leitung von Bürgermeister Friedhelm Junghans. Erster Vorsitzender bleibt Harald Zindel, als sein Stellvertreter konnte Helmut Nickel gewonnen werden, der damit Wilfried Eberhardt ablöst, der für das Amt nicht mehr zur Verfügung stand. Ebenso ausgeschieden ist der bisherige Schriftführer Andreas Hupfeld. Beiden wurde für ihre Arbeit in der Vereinsführung gedankt.

Für die Kasse ist weiterhin Bernhard Scheffler verantwortlich und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird von Manfred Zindel wahrgenommen.

Mit den Beisitzern Christina Manns, Elmar Wickenträger, Markus Franz und Wolfgang Stricker ist das Team des Vorstandes komplett.

Hühnerhof

Anfang Oktober soll nach langer, intensiver Arbeit endlich der große Hühnerhof fertig gestellt und für die Gäste freigegeben werden. Auch wenn ein Hühnerhof eigentlich nur bedingt zu dem passt, was man von einem Wildpark erwartet, verspricht man sich hiervon dennoch insbesondere für die jungen Besucher eine neue Attraktion.

Früher gab es in den Dörfern nahezu in jedem Haus einen Hühnerstall, doch heute nicht mehr. Mit dem Hühnerhof im Bergwildpark wird es nun wieder möglich sein, das Treiben der Tiere zu beobachten, was besonders für die Kinder interessant sein wird. Außer den Hühnern als „Stammbewohner“ werden in dem neuen Gehege auch Kaninchen und Meerschweinchen von den Besuchern „hautnah“ zu erleben sein

Ziegen-Parcours

+ Für die Ziegen wird ein Parcours errichtet, auf dem sie klettern können © Privat

Daneben werden aber auch den Tieren immer wieder andere und neue Möglichkeiten geboten, sich ebenfalls im Wildpark wohlzufühlen. Ein Beispiel dafür ist der in der Nähe des Eingangs angelegte „Ziegen-Parcours“.

Das, was zunächst wie einfach abgelegtes Wurzel- oder Balkenwerk anmutet, ist in Wirklichkeit eine Anlage, auf der Ziegen ihrem „Kletterwunsch“ nachgehen können und dies offensichtlich auch gerne tun.

Kinderspielplatz

Das im letzten Jahr beschaffte große Hüpfkissen hat sich in diesem Jahr als absolutes „Highlight“ erwiesen. Mit der Anschaffung einer weiteren „Eltern-Kind-Schaukel“ soll die Anziehungskraft des jetzt schon mit seinen vielfältigen Spiel- und Freizeitgeräten intensiv genutzten Spielplatzes noch erhöht werden.

Grillfest

Für Samstag, 2. September, sind alle Mitglieder und Förderer des Bergwildparks ab 18 Uhr zu einer „Dankeschön-Grillfeier“ eingeladen. Bei frisch gegrillten Köstlichkeiten und Getränken für jedermanns Geschmack sowie dazu passender „Livemusik“ sollen nicht nur das Zusammensein gefördert werden, sondern im Vordergrund steht vor allem die gute Laune. Diese muss nach Aussagen des Organisationsteams allerdings von den Gästen selbst mitgebracht werden.