Hohes Verkehrsaufkommen weckt Unvernunft der Autofahrer

Teilen

Durch die Sperrung der Niederhoner Straße in Eschwege hat der Durchgangsverkehr in Grebendorf und Jestädt, hier die Hauptstraße, deutlich zugenommen. © HARALD TRILLER

Die Verkehrssituation rund um Eschwege ist fraglos angespannt. Auch der Auslöser für das hohe Fahrzeugaufkommen, das von den Umgehungsstraßen aufgefangen werden muss, ist bekannt.

Jestädt/Grebendorf – Die Baustelle, die sowohl die Niederhoner Straße, den Bereich Kuhtrift, die Thüringer Straße und den Schützengraben vom Verkehrsgeschehen abhängt, liefert den Grund. Die Bauarbeiten sind allerdings erforderlich, weil der derzeitige Fahrbahnzustand desolat ist und zwingend erneuert werden muss. Bereits im März dieses Jahres hat Hessen-Mobil diesen Kreuzungsbereich wegen der gravierenden Fahrbahnschäden kurzfristig über einen Notplan instandgesetzt.

Und, wie Nico Beck, Pressesprecher von Hessen Mobil in Eschwege, bestätigte, „lassen sich diese Arbeiten unter Vollsperrung viel zügiger umsetzen als das bei einseitiger Verkehrsführung der Fall ist. Würde der Weg nach Eschwege einspurig und bei entsprechend langsamer Geschwindigkeit geführt, wären lange Rückstaus die Folge“, macht Nico Beck gegenüber der WR deutlich, dass er vergangene Woche vor Ort abenteuerliche Erkenntnisse gewonnen hat und sogar Autos sah, die bis vor die Bagger gerollt sind.

Das Thema im Eigentlichen liegt aber tiefgründiger, denn es spricht nicht unbedingt die dortigen Bauarbeiten an, sondern die Unvernunft von vielen Autofahrern. Heftiges Hupen, Drängeln bis an die Stoßstangen der Vorausfahrenden und völlig unnötige Überholvorgänge sind auf den Straßen zwischen Niederhone und Jestädt sowie im weiteren Verlauf nach Grebendorf zu beobachten.

Hupen, drängeln, überholen

Auch in Niederhone und Oberhone sehen sich die Anwohner der Lärmbelästigung ausgesetzt, weil die Verkehrsteilnehmer durch die beiden Dörfer rollen, die ebenfalls den äußeren Ring nach Eschwege suchen und selbst am Abzweig auf die B 452 als Linksabbieger Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.

Die Anwohner in der Hauptstraße in Jestädt sprechen die Belästigung offen an. Daniela Brill sagt, dass dieses Aufkommen zum Glück ja kein Dauerzustand bleibe: „Aber, da kann man die Leute in Reichensachsen schon verstehen, wenn die zum Demonstrieren auf die Straße gehen.“ Und Ehemann Otto beklagt die zu schnell befahrene Dorfstraße und plädiert, analog zum Open Flair, für Temporeduzierung.

Brunhilde Mengel stört ebenfalls die Raserei: „Ich wohne nur etwas über 100 Meter vom Ortsausgangsschild in Richtung Grebendorf und finde es schier unmöglich, dass viele Autofahrer die Hauptstraße als Rennstrecke nutzen und mit hoher Beschleunigung Jestädt verlassen.“

Die Verkehrssituation rund um Eschwege ist fraglos angespannt

Anwohnerin Anni Hix spricht von nie geahnten Vorkommnissen: „Wenn mehrere Lastwagen hintereinander durch die Hauptstraße brummen, dann klappern die Fensterscheiben und ich erschrecke mich sogar vorm Fernseher. Außerdem habe ich echte Probleme beim Einbiegen mit meinem Auto auf den Hof.“

Auch das Ehepaar Monika und Bernd Böttner, das in der Kirchstraße in Grebendorf wohnt, geht zwiespältig mit der Situation um: „Wir müssen das erhöhte Verkehrsaufkommen mit der daraus resultierenden Lärmbelästigung akzeptieren, sehen uns aber bestätigt, weil unsere Forderung, das beidseitige Halteverbot in der Kirchstraße aufzuheben, schnell umgesetzt wurde, denn parkende Autos verlangsamen den Strom automatisch. Für Kinder und ältere Menschen ist ein Wechseln der Straßenseite sehr gefährlich geworden, da es keine Ampeln oder Überwege gibt..“

Fakt ist, dass die Einwohner der vier besagten Dörfer einerseits bis Ende September Durchhaltevermögen unter Beweis stellen müssen, andererseits hoffen sie auf die Vernunft der Autofahrer. (Harald Triller)