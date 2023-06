Vor der Bürgermeisterwahl in Berkatal: Lutz Bergner blickt auf vergangene drei Monate zurück

Von: Theresa Lippe

Bürgermeisterkandidat Lutz Bergner tritt am 2. Juli als Alleinkandidat zur Wahl in Berkatal an. © Theresa Lippe

Am 2. Juli will sich Lutz Bergner (CDU) zum Bürgermeister der Gemeinde Berkatal wählen lassen. Er ist der einzige Kandidat, der sich um die Nachfolge von Friedel Lenze bewirbt.

Berkatal – Es ist nicht Lutz Bergners erster Anlauf, sich ins Amt des Bürgermeisters wählen zu lassen: Bereits im Jahr 2002, mit 29 Jahren, trat der heute 50-Jährige zur Wahl an, musste sich aber gegen Friedel Lenze (SPD) geschlagen geben. Am 2. Juli will sich Bergner (CDU) einen neuen Anlauf wagen. Die Vorzeichen sind diesmal ungleich besser. Bereits seit dem 1. April leitet er das politische Geschehen der kleinen Gemeinde ehrenamtlich als erster Beigeordneter.

Dieses Mal, 21 Jahre später, gibt es keinen Gegenkandidaten: „Das macht es für mich natürlich entspannter. Außerdem glaube ich, dass ich heute ein besserer Bürgermeister wäre, als 2002“, reflektiert Bergner die Situation. Die vergangenen drei Monate seien anstrengend gewesen. Bergner: „Ich habe gut und gerne 60 bis 70 Stunden pro Woche gearbeitet.“ Seine Tätigkeit als aktuell noch stellvertretender Bürgermeister hat er nämlich ehrenamtlich und zusätzlich zu seinem Vollzeitjob als Rechtsanwalt und Notar ausgeübt. „Es waren sehr schlafarme Wochen, trotzdem hat zum Glück alles wirklich gut funktioniert.“ Sowohl der Gemeindevorstand als auch die Berkataler Verwaltung hätten ihn gut unterstützt, auch in seiner Kanzlei in Eschwege hätten ihm die Kollegen den Rücken freigehalten.

Herausforderungen mit neuem Schwung angehen

„Man mag kaum glauben, wie viele Kleinigkeiten und Aufgaben im Tagesgeschäft anfallen, die am Ende viel Zeit kosten“, berichtet Bergner. Bei dringenden Fragen sei auch der ehemalige Bürgermeister Friedel Lenze für ihn erreichbar gewesen.

Die fehlenden Jahresabschlüsse hätten ihn natürlich in den vergangenen Monaten auch viel beschäftigt: „Von der Kehrtwende der Firma Schüllermann war ich sehr überrascht. Erst gab es die Info, dass die Abschlüsse kurz vor der Fertigstellung sind, dann musste noch mal alles von vorne aufgerollt werden. Aber jetzt geht alles seinen geordneten Weg.“ Als Damoklesschwert, das über ihm als möglichen zukünftigen Bürgermeister schwebt, sieht er das Thema jedoch nicht. Bergner: „Ich glaube, es ist gut, dass jemand mit neuem Schwung an diese Herausforderung rangeht. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis alle Abschlüsse fertig sind.“

Sollte er bei der Wahl am 2. Juli genügend Stimmen bekommen und Berkatals neuer Bürgermeister werden, sei er sich definitiv darüber bewusst, dass seine Handlungsmöglichkeiten für die ersten zwei bis drei Jahre erst mal eingeschränkt sein werden.

Für seine Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder kam seine Entscheidung zur Wahl anzutreten, nicht überraschend. Bergner: „Vor der Landratswahl zwei Jahren ging man ja schonmal davon aus, dass dieses Amt in Berkatal frei wird. Die Gespräche darüber, was das für unsere Familie bedeutet, haben wir also schon mal geführt.“ Trotzdem habe er dieses Mal noch einen weiteren Faktor mit einbeziehen müssen: „Die negativen Reaktionen in den sozialen Medien auf Friedel Lenzes neue Position waren erschreckend“, sagt Bergner. Besonders mit Blick auf seine Kinder hatte er Sorge, dass eventuelle Nicht-Befürworter ähnliche Kommentare hinterlassen. „Gott sei Dank ist das nicht passiert und meine Kandidatur wurde positiv aufgenommen.“

Familie unterstützt Kandidatur

Die Berkataler hätten ihm ein gutes Gefühl gegeben, niemand habe ihm böswillig Steine in den Weg gelegt. Auch auf die Unterstützung seiner Familie könne er sich voll und ganz verlassen – anders ginge es auch gar nicht.

„Wenn ich gewählt werde, freue ich mich riesig darauf, Berkatals Bürgermeister zu sein“, sagt Bergner. Denn für ihn gebe es nun nur noch „richtig oder gar nicht“. Hätte es einen Gegenkandidaten gegeben, der die Wahl für sich entschieden hätte, hätte Bergner sein Amt als erster Beigeordneter babgegeben. „Ich hätte es sehr vermisst, aber das hätte für mich nicht mehr funktioniert“, sagt Bergner. Für seine voraussichtlich kommende Zeit als Bürgermeister wird er seine Eschweger Kanzlei abgeben: „Dann bin ich 100 Prozent für die Gemeinde da und null Prozent Rechtsanwalt.“

Ändern wolle er vor allem die Öffentlichkeitsarbeit und den Internetauftritt der Gemeinde Berkatal: „Ich will als Bürgermeister für alle ansprechbar sein.“ (Von Theresa Lippe)