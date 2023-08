Im Mühlendorf wird’s legendär: In Röhrda wird ab Donnerstag die Kirmes gefeiert

Von: Emily Spanel

Ein dreifaches Mühl-Rad, Mühl-Rad, Mühl-Rad: (vorn, von links) Susanne Hebner, Christian Wittich, Daniel und Annemarie Eisenberg, Andre Lorey, Georg Schädel, Tina Draus, Moritz Aßmann und Peter Draus machen die Kirmes. © privat/nh

Röhrda – Die bunten Fähnchen wehen, der ganze Ort schmückt sich heraus, und die hölzernen, eigens angefertigten Schilder an den Ortseingängen grüßen schon von Weitem: Unverkennbar kündigt sich in Röhrda die Kirmeszeit an.

Und ihre Kirmes feiern – das können die Röhrdaer, denen der Ruf vorauseilt, legendäre Feste auszurichten.

Nach pandemiebedingtem Aufschub sind nun endlich alle Unsicherheiten vergessen, und das Kirmesteam lädt wieder Gäste aus dem Ort und den Ringgauer Ortsteilen, ja aus der gesamten Region in und um ihr Festzelt am Festplatz ein. Denn erneut hat es das Röhrdaer Kirmesteam geschafft, von Donnerstag, 31. August, bis Montag, 4. September, ein spektakuläres Programm voller Überraschungen zu organisieren.

Das Kirmesteam

Tina und Peter Draus, Annemarie und Daniel Eisenberg, Moritz Aßmann, Susanne Hebner, Andre Lorey, Georg Schädel und Christian Wittich haben sich zum Frühschoppen der vergangenen Röhrdaer Kirmes zusammengefunden – in „bester Stimmung bei hervorragender Musik“, erinnert sich Peter Draus lachend. Im Jahr 2019 war das, und die gute Laune ist dem fest zusammengewachsenen Team auch in den Jahren der Corona-Pandemie nicht abhandengekommen. Einmal musste die Röhrdaer Kirmes, die traditionell im Zwei-Jahres-Takt ausgerichtet wird, ganz entfallen. Umgespielt wurde in den Pandemiejahren nicht, wie üblich, von Haus zu Haus, sondern an Stationen. In den Mai getanzt wurde erst, als es die Corona-Auflagen zuließen.

Um Lösungen, in den vergangenen Jahren doch noch ein wenig Kirmesstimmung aufkommen zu lassen, war das findige Team nie verlegen – „aber nach nun vier Jahren der ,Abstinenz’ freuen wir uns, endlich wieder mit euch die Kirmes in Röhrda zu feiern“, sagt Susanne Hebner.

Der Mittwoch

Geschickte Hände sind gefragt, wenn am Mittwochabend ab 17.30 Uhr die Girlanden am Röhrdaer Anger gewickelt werden. „Wir freuen uns über jeden, der dabei ist – ob jung oder alt“, sagt Annemarie Eisenberg. Für kleine Speisen und gekühlte Getränke ist gesorgt.

Der Donnerstag

Der Kirmes-Donnerstag liegt ganz in der Hand der „Mühlenmäuse“. Die Laienschauspieler geben offiziell den Startschuss für die Mühlendorf-Kirmes – und wie. Seit Monaten probt die 13-köpfige Gruppe, deren Mitglieder zum Großteil jahrelange Theatererfahrung mitbringen, intensiv, um das Publikum restlos zu begeistern. „Das Miststück“ heißt das aktuelle Stück; und die Mühlenmäuse versprechen einen unvergesslichen Theaterabend voller Witz im Festzelt Röhrda. Einlass ist ab 18.30 Uhr; es herrscht freie Platzwahl. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Der Freitag

Zünftig wird es am Freitag, wenn das Oktoberfest kurzerhand von München nach Röhrda verlegt wird. „Jeder, der möchte, kann am Abend gern in Tracht kommen“, wirbt Georg Schädel. Die Steiger-Alm-Buam sorgen für den perfekten musikalischen Rahmen mit Blasmusik – und zwar für alle Generationen.

Der Samstag

Wecken auf schönste Art und Weise, nämlich mit handgemachter Musik: Das erwartet die Röhrdaer am Samstagmorgen ab 9 Uhr. Musikwünsche sind ausdrücklich erbeten – genau wie eine kleine Spende, für die es im Gegenzug einen Kirmesschnaps gibt. Zum Tanz bittet das Kirmesteam am Samstagabend ab 21 Uhr: Es spielt die ausgezeichnete Band Watzmann.

Der Sonntag

Der Tradition gemäß beginnt der Kirmes-Sonntag mit einem Festgottesdienst um 12.30 Uhr in der Kirche Sankt Peter und Paul zu Röhrda. Den Gottesdienst wird Anke Schädel gestalten. Um 14 Uhr folgt schließlich einer der Höhepunkte der Kirmes: Der bunte Festzug startet. Die mit viel Mühe und Kreativität gestalteten Motivwagen und die kostümierten Fußgruppen ziehen durch die Straßen und Gassen der Ringgau-Perle – bissiger Humor nicht ausgeschlossen. Ab 16 Uhr gibt es Musik im Festzelt – es spielt selbstverständlich der heimische TMZ Röhrda. Die „Heimatweiber“ sorgen für Kaffee und ein Kuchenbüfett, das keine Wünsche offenlässt.

Der Montag

Auch das schönste Fest neigt sich einmal dem Ende zu – in Röhrda wird der letzte Tag der Kirmes mit einem Frühschoppen gefeiert. Los geht es um 11 Uhr; ab 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen, bereitgestellt vom Team der Gaststätte Germania aus Bischhausen. „Dick und Durstig“ liefern die passende Musik.

Die Röhrdaer Kirmes wird endgültig begraben am Dienstag – und zwar mit dem traditionellen „Kirmesbär“, ausgerichtet von der Pfarrscheune Röhrda. (Von Emily Hartmann)