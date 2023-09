Geplante Mini-Häuser stoßen auf Gegenwehr

Von: Kim Hornickel

Die Gemeinde Meißner will die Dorfmitte Abterodes sanieren – das Land Hessen lehnt den Plan allerdings vorerst ab...

Abterode – Mit einem Hausarzt, zwei Metzgern und einer Apotheke liegt das Zentrum der Gemeinde Meißner in Abterode, doch der Leerstand ringsherum macht Bürgermeister Friedhelm Junghans Sorgen.

Damit der Einkaufs- und Versorgungsmittelpunkt in Abterode im Bereich Kupfergasse/Steinweg/Hinter- und Vorderweg eine Zukunft hat, will Junghans die Dorfmitte sanieren. An innovativen Ideen mangelt es bisher nicht – nur die Finanzierung ist komplizierter als gedacht. „Das Land Hessen hat die von uns vorgelegte Machbarkeitsstudie vorerst abgelehnt“, berichtet Junghans.

Das Problem: Zwar ist Abterode bereits 2020/ 2021 in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen aufgenommen worden, aber die Fördergelder reichen nach Ermessen der Gemeinde nicht aus, um die Leerstände effektiv zu bekämpfen. „Deshalb wollten wir die Missstände über die Ausweisung eines strategischen Sanierungsbereiches beheben“, erklärt Junghans.

Dem muss jedoch zuerst die Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WI-Bank) zustimmen, die die Fördergelder für das Land Hessen verwaltet.

Doch die so wichtige Entscheidungsstelle lehnte den Antrag ab, auch eine von der Gemeinde beauftragte Machbarkeitsstudie kann die Entscheidung der Bank nicht ändern. „In der Studie geht es um die Umsetzbarkeit der Ideen von Gemeinde und Eigentümern“, sagt Junghans.

Für das futuristische Konzept sind die Anwohner und Eigentümer sogar bereit, einen Teil ihrer Gärten für die öffentlichen Nutzung anzubieten. Die Idee: Dort Tiny- Häuser, winzige, frei stehende Wohnungen, mitten in der Dorfmitte zu bauen.

„Sie sollen erschwinglich für Azubis, junge Erwachsene oder Studenten sein, die selbst noch nicht viel Geld haben“, erklärt der Bürgermeister.

Aber genau hier liegt der Knackpunkt für die Wi-Bank: die Tiny-Houses passen nicht ins Konzept und an dem müsse ebenfalls gefeilt werden, urteilte die Bank erst kürzlich bei einem erneuten Gespräch, das auf Drängen der Gemeinde stattgefunden hatte.

Der Grund: Weil es sich bei den kleinen Häuschen nicht um Bestandsbauten handele, könnten diese nicht im Rahmen der Dorfentwicklung gefördert werden – die ist nämlich nur für die Sanierung von bereits gebauten Häusern gedacht, argumentierte das Land Hessen.

Die Gemeinde Meißner will aber an ihrer Idee der Mini-Häuser festhalten und sucht nun nach einer Alternative, um doch noch eine Förderung für die Häuschen in der Dorfmitte zu bekommen. „Wir selbst können den Bau nicht allein finanzieren, dafür fehlen uns die Mittel“, erklärt der Bürgermeister.

Doch auch wenn die Förderung für die Tiny-Häuser erst einmal auf Eis liegt, Anwohner und Gemeinde haben noch viele Ideen, die im Konzept bleiben durften.

„Wir haben den Plan, den Warteraum der Ärztin in Abterode auf nahe gelegene Gebäude zu erweitern“, sagt Junghans. So gibt es mehr Platz im Wartezimmer und das könnte sich die Medizinerin in Zukunft zum Beispiel mit einem Friseur teilen. Bürgermeister Junghans erklärt, wie das funktionieren kann: „Die Leute sitzen dann in einem Café statt im Wartezimmer, und haben einen Pager dabei, der wie in Fast-Food-Restaurants piept, wenn man an der Reihe ist.“

So sollen leer stehende Räume genutzt und mehr Aufenthaltsqualität in Abterode geschaffen werden. Auch die Idee, barrierefreie Wohnungen für ältere Menschen in den bisher ungenutzten Gebäuden unterzubringen, ist Teil des Konzepts. Ob und inwieweit die WI-Bank dem Ideen-Entwurf, abzüglich der Mini-Häuser, zustimmen wird, ist derzeit noch unklar.

„Wir warten jetzt auf die Entscheidung der WI-Bank-Mitarbeiter, die sich noch einmal beraten wollen“, erklärt Bürgermeister Junghans.

