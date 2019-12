In Hessisch Lichtenau muss niemand allein Weihnachten feiern: Zu Besuch in der Arche

Familiär und besinnlich ist die Feier für Alleinstehende in der Arche: Mit dabei sind Liesel Kampmann (hinten, von links nach rechts), Gudrun Bürger, Volker Reimann, Ulrike Regensburger, Erika Hartung, Christa Böttcher und Heidi Sippel. Die anderen Gäste möchten ihren Namen nicht in der Zeitung lesen.

Seit mehr als 15 Jahren gibt es in Hessisch Lichtenau eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende, die an Heiligabend nicht allein sein möchten. Wir waren in diesem Jahr dabei.

Die Tür zur „Arche“ in der Heinrichstraße steht an Heiligabend offen. Über die Treppe geht es ins Obergeschoss, es riecht verlockend. In der Küche ist Koch Daniel mit seinem Helfer dabei, das Geschnetzelte in Rahmsoße auf die Teller zu verteilen, dazu gibt es Reis und Feldsalat mit Schmanddressing. Im Gruppenraum, an der festlich geschmückten Tafel in L-Form warten schon zehn Gäste, die hier Weihnachten gemeinsam feiern.

„Ich könnte natürlich auch allein sein“, sagt Klaus Asmuß aus Hessisch Lichtenau, „aber das ist nichts“. Der ehemalige Krankenpfleger und Bibliothekar verbringt zum fünften Mal den Heiligen Abend in der Arche. „Ich gehe auch sonst oft in die Arche.“ Asmuß hat hier ein Stück Heimat gefunden und engagiert sich. Zum ersten Mal ist Christa Böttcher gekommen. Auch sie ist der Arche verbunden, fühlt sich sichtlich wohl. „Wir sind jetzt fast immer die gleiche Runde“, erzählt Liesel Kampmann. Mit ihrer Freundin Gerda Brückmann hatte sie schon 2003 noch im Raum unter der katholischen Christkönig-Kirche Alleinstehende und Einsame bewirtet.

Familiär geht es an diesem Abend zu. Unbefangen und offen unterhalten sich die Männer und Frauen, tauschen sich über sich und andere aus. „Wir glauben doch alle an einen Gott“, hört man aus der einen Ecke, wo es gerade um katholisch, evangelisch und Ökumene geht. Das Essen schmeckt allen. „Ich nehme noch einen Nachschlag“, sagt Volker Reimann, der jüngste in der Runde. Er unterhält sich angeregt mit der ehemaligen Altenpflegerin Ulrike Regensburger über das Leben seiner Oma. Schicksale werden deutlich. Denn das Leben hat manchen der Anwesenden Wunden geschlagen. Von Krankheiten wird erzählt, ohne zu klagen. Über das Schicksal von Verwandten und Bekannten tauscht man sich aus: „Die ist jetzt auch im Altenheim“, hört man.

Der Nachtisch, warmer Apfelstrudel mit Vanillesoße, wird sehr gelobt. Er ist die Spende eines lokalen Reiseunternehmens. Um 21 Uhr kommt wie jedes Jahr Arche-Vorsitzende Gerda Brückmann. Aber vor der Bescherung gibt es ganz wie früher zu Hause Geschichten. Gudrun Bürger, eine der ehrenamtlichen Helferinnen, erzählt von Weihnachtsbaumschönheitschirurgie. Dann ist Bescherung: Gerda Brückmann verteilt die Geschenke, die die ganze Zeit unter dem von Fadil Nadarevic geschmückten Weihnachtsbaum im Nebenraum gelegen haben.

Jeder bekommt etwas, bei jedem ist ein Gutschein über zehn Euro des Lichtenauer Gewerbevereins dabei. Liebevoll verpackt sind die Geschenke, geschmückt mit kunstvollen Sternen, die die Schwestern des Klosters Wollstein hergestellt haben. „Das mache ich erst nach dem Gottesdienst in der Stadtkirche zu Hause auf“, freut sich Heidi Sippel.