In Reichensachsen gegen Mauer gefahren

Reichensachsen – Gegen eine Gartenmauer ist am Montagvormittag ein Autofahrer aus Fuldabrück gefahren. Laut Polizei war der 66-Jährige zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr auf dem Kastanienweg unterwegs und beschädigte mit seinem Auto eine Gartenmauer. Der Mann fuhr davon und gab am Unfallort noch an, dass kein Schaden entstanden sei. Zeugen konnten sich das Kennzeichen notieren, sodass der Fahrer ermittelt werden konnte. tli