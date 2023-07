Smartphone-Anwendung speziell für Jugendliche

Von: Wiebke Huck

Für Jugendliche im Kreis gibt es jetzt eine App. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Im Kreis gibt es jetzt eine App speziell für Jugendliche.

Werra-Meißner – Eine zentrale Forderungen von Jugendlichen im Masterplan für den Werra-Meißner-Kreis ist umgesetzt: Eine eigens entwickelte Jugendapp ermöglicht es jungen Menschen nun, sich besser über lokale Veranstaltungen und Angebote für Jugendliche zu informieren und auszutauschen. Das teilt Sylvia Weinert vom Fachdienst Öffentlichkeit und Kultur im Werra-Meißner-Kreis mit.

Umgesetzt und betreut wird die App vom Team des Medienwerks um Projektleiter Martin Otremba, Unterstützung gibt es von Armin Bahl von der Jugendförderung Werra-Meißner-Kreis sowie von der AG Masterplan Jugend. Finanziert wird das Projekt aus Kreismitteln.

„Die Jugendapp ist ein tolles Angebot, mit dem Jugendliche sich informieren können, was im Werra-Meißner-Kreis für sie geboten wird“, sagt dazu Landrätin Nicole Rathgeber, die die App selbst ausprobiert hat. Jugendliche und Akteure der Jugendarbeit haben nun eine Plattform, auf der sie Informationen erhalten aber auch selbst einstellen könnten.

Eine weitere Funktion neben den Events und den Beratungsangeboten ist die „Jugendmap“, eine Karte, auf der interessante Orte für junge Menschen im Kreis verzeichnet sind. Dazu zählen Jugendzentren, Sportplätze und Badeseen.

In der App wird es künftig außerdem einen Materialpool geben. Jugendliche und Jugendgruppen haben damit die Möglichkeit, sich für eigene Aktionen Material, Werkzeug und Technik auszuleihen oder selbst anderen zum Verleih anzubieten. Es soll eine Materialliste entstehen, auf der unter anderem Kleinbus, Licht- und Tontechnik, Spielmobil, Bubble-Soccer, Beamer und eine Profikamera verzeichnet sind und die stetig erweitert werden kann.

Zusätzlich sorgt eine Jugendredaktion laut Sylvia Weinert dafür, dass monatlich Beiträge und Neuigkeiten aus dem Werra-Meißner-Kreis veröffentlicht werden. Die Inhalte sollen in Form von Videos, Bilderstrecken oder Textbeiträgen präsentiert werden und jungen Menschen die Möglichkeit bieten, journalistische Fähigkeiten zu entwickeln und Teil des Redaktionsteams zu werden.

In der interaktiven Rubrik „Bild des Monats“ können sie eigene Bilder einreichen. Die Redaktion gibt monatlich ein Thema vor, in der nächsten Ausgabe steht das Johannisfest in Eschwege im Mittelpunkt. Die App soll stetig weiterentwickelt werden – so ist für die Zukunft zum Beispiel die Einführung einer Ferienjobbörse geplant. (hbk)

Hier gibt es die App Heruntergeladen werden kann die Jugendapp ab sofort im Appstore von Apple und Google-Playstore für Android- Smartphones. Einfach nach jugend.digital suchen, die App installieren und den Werra-Meißner-Kreis auswählen.

Hinweise und Informationen für Jugendliche können per E-Mail an redaktion@medienwerk-wm.de geschickt werden. Auch Jugendorganisationen finden unter dieser Adresse ihren Ansprechpartner. (hbk)