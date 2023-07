Kurs der Eschweger Familienbildungsstätte für Frauen mit Migrationshintergrund

Von: Marius Gogolla

Kurs erfolgreich abgeschlossen: Die zehn Absolventinnen des Arbeitsmarktprojektes mit Ainaz Basanjideh (links) und Christina Britsch (Dritte von rechts) von der Familienbildungsstätte sowie Katrin Klöpfel (Siebte von rechts) vom Kirchenkreis Werra-Meißner und Landrätin Nicole Rathgeber (rechts). © marius gogolla

Sich als Frau mit Migrationshintergrund in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren: Dabei hilft die Evangelische Familienbildungsstätte des Mehrgenerationenhauses Werra-Meißner in Eschwege.

Eschwege – In Kooperation mit dem Werra-Meißner-Kreis bietet die Familienbildungsstätte das Arbeitsmarktprojekt „Let’s work“ für Frauen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte an.

Für die erfolgreiche Teilnahme an dem Kurs haben zehn Frauen am Mittwoch ein Zertifikat erhalten. Überreicht wurden die Zertifikate von Christina Britsch und Ainaz Basanjideh von der Familienbildungsstätte sowie von Landrätin Nicole Rathgeber und Katrin Klöpfel vom Kirchenkreis Werra-Meißner.

Vier Module

Die Teilnehmerinnen lernen in dem Projekt unter anderem, welche Rechte sie als Frauen in Deutschland haben, wie sie sich für einen Beruf bewerben und wie sie ihre persönlichen Kompetenzen stärken können.

„Das Projekt ist in vier Module gegliedert“, sagt Gudrun Lang, Geschäftsführerin der Familienbildungsstätte. „Die Frauen lernen, wie sie ihre Kultur mit der deutschen verbinden und sich so erfolgreich integrieren können. Sowohl in den Arbeitsmarkt als auch in die deutsche Gesellschaft.“ In den Modulen eins bis drei lernen die Frauen die Basiskompetenzen der kulturellen und gesellschaftlichen Integration. Außerdem erfahren sie, welche Beratungsstellen und Ansprechpartner ihnen helfen können und was die Grundlagen des deutschen Bildungs- und Arbeitsmarktes sind.

Zudem führen sie Praktika und regelmäßige Hospitationstage durch, um einen Einblick in den Arbeitsalltag zu erhalten, zum Beispiel in Kindergärten oder in Pflegeeinrichtungen. Ebenso gibt es Computerschulungen, um die digitale Kompetenz zu stärken. In einem Training für alltagssprachliches Deutsch soll ihre Sprachkompetenz gefördert werden. „Es ist wichtig, dass die Teilnehmerinnen deutsch lernen“, sagt Lang. „Im Anschluss an 'Let’s work' machen viele von ihnen einen Deutsch-Kurs, um ihre Sprachkompetenz noch zu verbessern.“

Hilfe im Alltag

Das vierte Modul schließt sich an das eigentliche Projekt an, in dem die Frauen über die Maßnahme hinaus auf dem Weg ins Berufsleben begleitet werden. Durch regelmäßigen Austausch, den Besuch von Berufs- und Ausbildungsmessen sowie die Vorstellung individueller Berufswege führen die Mitarbeiterinnen der Familienbildungsstätte die Frauen durch den Alltag.

Begleitend zu dem Kurs wird eine Kinderbetreuung von der Familienbildungsstätte angeboten. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Lang. „So können auch Frauen mit Kindern an dem Kurs teilnehmen.“ Dass der Kurs zielführend für die Teilnehmerinnen ist, habe sich bereits gezeigt. So sei eine der Frauen aus dem aktuellen Kurs bereits in einem Kindergarten angestellt, so Lang. Außerdem haben ehemalige Teilnehmerinnen Jobs im Werra-Meißner-Kreis gefunden. „Ich bin stolz auf die Frauen“, sagt Landrätin Nicole Rathgeber. „Sie haben im Kurs hart dafür gearbeitet und ich bin mir sicher, dass sie einen Beruf finden.“

Infos zur Evangelischen Familienbildungsstätte unter fbs-werra-meissner.de