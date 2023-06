Interkultureller Abend an der Diploma-Hochschule in Bad Sooden-Allendorf

Musikalische Beiträge der Chinesen, gemeinsames Singen aller Teilnehmer und ein internationales Büffet

+ © Chris Cortis Deutsche Namen in besonderer Form: Bürgermeister Frank Hix (von links) und Kurdirektor Jens Lüdecke zeigen, wie die Namen der Söhne des Rathauschefs in der fremden Sprache geschrieben werden. Kunstvoll zu Papier gebracht hat Tian Rui Ru die Vornamen von Lisa, Sonja und Henning Iffland. © Chris Cortis

Bad Sooden-Allendorf – Den eigenen Namen in chinesischen Schriftzeichen mit nach Hause nehmen konnten Besucher des interkulturellen Abends am Dienstag an der Diploma-Hochschule in Bad Sooden-Allendorf.

Chinesische Kalligrafie war auf der Präsentationsmesse nur einer der sieben Informationsstände, mit denen die Studenten aus dem Land der aufgehenden Sonne die zahlreichen Besucher überraschten.

Während es Bürgermeister Frank Hix vorzog, die Namen seiner Söhne Maximus und Arkadius auf diese Weise verewigen zu lassen, trug die Familie Iffland mit Sonja, Hennig und Tochter Lisa ihre Vornamen in nicht nur für Mitteleuropäer unentzifferbaren Buchstaben heim.

Mehr als 300 junge Leute aus dem Reich der Mitte absolvieren aktuell ihr Studium an der privaten und staatlich anerkannten Hochschule. Rund 6000 Landsleute haben es ihnen zuvor gleich getan, bestätigte auf Anfrage Li Wang, die nicht nur als versierte Dolmetscherin eine wichtige Stütze an der Hochschule ist, sondern auch das Treffen der Kulturen nach entbehrungsreicher Corona-Zeit vorbereitet hatte. Dafür konnte sie neben dem Beifall der Gäste auch den Dank von Diploma-Präsidentin Prof. Dr. Michaela Zilling entgegennehmen.

Die Veranstaltung, bemerkte Bürgermeister Hix in seinem Grußwort, fördere das gegenseitige Verstehen und trage dazu bei, „dass wir besser miteinander leben“.

Wissenswertes über die klassischen Gärten von Suzhou erfuhren die deutschen Besucher. Die Stadt in der ostchinesischen Provinz Jiangsu ist Weltkulturerbe. Ihre neun Gärten aus dem 11. bis 19. Jahrhundert sind herausragende Meisterwerke chinesischer Gartenkunst und spiegeln die tiefgründige Bedeutung natürlicher Schönheit in der chinesischen Kultur wider. Traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur und Teekultur waren unter anderem Themen, in die man Einblick gewinnen konnte.

Im Gegenzug hatte zuvor der Vorsitzende des örtlichen Werratalvereins, Dirk Landau, Interessantes über unsere Region preisgegeben und dabei die Existenz von elf Burgen entlang des Werratals hervorgehoben. 43 Prozent des Kreises bestünden aus Wald. Insgesamt gebe es hier Wanderwege mit einer Länge von 1700 Kilometern.

Musikalische Beiträge der Chinesen, gemeinsames Singen aller Teilnehmer und ein internationales Büffet rundeten den gelungenen Abend ab.

Von Chris Cortis