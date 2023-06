Harter Kampf um Glasfaser im Werra-Meißner-Kreis

Von: Tobias Stück

Beim Glasfaserausbau im Werra-Meißner-Kreis konkurrieren mehrere Unternehmen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Im Werra-Meißner-Kreis konkurrieren Unternehmen darum, wer den Glasfaserausbau in welchen Orten übernimmt. Ortsvorsteher sehen im Ausbau eine Wertsteigerung.

Werra-Meißner – Glasfaserleitungen statt Kupferkabel, Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 2000 Mbit/s statt 100 Mbit/s: Deutschlandweit sind gerade etliche Telekommunikations- und Internetanbieter dabei, Glasfaser bis in die Privathaushalte zu legen. Im Werra-Meißner-Kreis hat ein Konkurrenzkampf begonnen. UGG (Unsere Grüne Glasfaser), Plusnet, Glasfaserplus, Goetel oder Telekom wollen Verträge abschließen. Skepsis und Begeisterung, dass in den ländlichen Regionen endlich schnelles Internet auch auf der letzten Meile vorhanden ist, halten sich derzeit noch die Waage.

In Sontra führt der Konkurrenzkampf dazu, dass hier derzeit doppelt ausgebaut wird. Glasfaserplus und UGG bauen derzeit gleichzeitig. Teilweise werden die Gehwege zweimal aufgerissen. Die Göttinger Firma Goetel ist seit Monaten sehr engagiert, ihre benötigten 40 Prozent bei der Anzahl der zu versorgenden Hausanschlüsse zu erreichen. Sie bieten einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus an, wenn dieses nicht weiter als 20 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt ist. Vor Baubeginn ist allerdings schon der Abschluss eines 24-Monatsvertrags mit einem Internettarif von Goetel nötig.

Skeptisch gegenüber solchen Praktiken sind meist ältere Menschen, die nicht wissen, was mit ihrem Anwesen mal passieren wird. „Warum soll ich noch was machen, wenn das Haus nach unserem Tod eh verkauft wird? Diese Frage habe ich schon gehört“, berichtet beispielsweise Manfred Schneider, Ortsvorsteher in Wanfried-Völkershausen. Beim Glasfaserausbau seien zudem Bauarbeiten auf dem eigenen Grundstück nötig. „Auch deshalb überlegen viele, ob sich der Aufwand lohnt.“ Grundsätzlich sei aber eine Bereitschaft zu erkennen. Für Schneider steht fest, dass Glasfaser nötig ist. „Das ist heute Standard und steigert den Wert unserer Häuser. Wir werden auf dem Land wahrscheinlich keine zweite Chance mehr für diese wichtige Zukunftstechnik bekommen“, sagt er.

Die Erfahrungen mit den Unternehmen sind unterschiedlich. Bei einigen Glasfaser-Projekten von Goetel gab es zuletzt Probleme. Auf Online-Bewertungsportalen werden der Firma schlechte Noten bezüglich ihres Kundenservices ausgestellt. Zur Kritik sagt Goetel-Geschäftsführer Daniel Kleinbauer unter anderem: „Wir können zusichern, dass wir besser geworden sind. Was wir allerdings nicht versprechen können, ist, dass explizit beim Baugeschäft alles reibungslos vonstattengeht.“ (ts/dau)

Die „letzte Meile“ fehlt noch Der Landkreis Werra-Meißner hatte 2014 mit den anderen nordhessischen Kreisen die Breitband Nordhessen GmbH gegründet. Das Glasfasernetz wurde daraufhin anschlussfertig in die Orte gelegt. Auf der „letzten Meile“ zwischen der Glasfaser in der Straße und dem Hausanschluss liegen aber oft noch alte Kupferkabel. Wer die Lücke mit Glasfaser schließen will, kommt an Aufgrabearbeiten für die Glasfaserleitungen auf seinem Privat- oder Firmengrundstück nicht vorbei. (dau)