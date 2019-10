Irmgard und Gustav Vogelei aus Hundelshausen sind seit 60 Jahren verheiratet

Sie kennen sich von frühester Kindheit an, sind zusammen in die Schule gegangen und sind sich auch sonst immer wieder in ihrem Heimatort Hundelshausen begegnet. Vor 60 Jahren haben sie geheiratet.

Etwas näher sind sich Gustav und Irmgard Vogelei auf dem gemeinsamen Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Witzenhausen gekommen und richtig gefunkt hat es auf der Ausflugsfahrt der Freiwilligen Feuerwehr Hundelshausen nach Porta Westfalica an die Weser im Sommer 1959, hier war und ist Gustav Vogelei Mitglied der Feuerwehr und Trommler im Spielmannszug.

Heute feiert das Hundelshäuser Paar nach 60 glücklichen Jahren ihre Diamantene Hochzeit. Gustav wurde am 22. März 1938 und Irmgard, geb. Gundlach, am 21. Februar 1938, beide in Hundelshausen geboren. Nach der Schulzeit absolvierte Gustav einer Schreinerlehre von 1953 bis 1956 bei der Schreinerei König in Witzenhausen, um dann in 1968 seinen Schreinermeister zu machen, einen Betrieb zu gründen und diesen bis zum Rentenbeginn im Jahr 2002 erfolgreich zu führen. Irmgard machte eine Lehre als Näherin bei der Firma Jora in Witzenhausen. Danach arbeitete sie noch mehr als vier Jahre bei Jora am Fließband. Die Tochter Elke wurde 1960 und die Brüder Klaus 1961 und Bernd 1962 geboren. Nach der Hochzeit am 30. Oktober 1959 wohnte das junge Paar im Elternhaus von Gustav, hier erblickten auch alle drei Kinder das Licht der Welt.

Am Anfang der Ehe war Arbeit und nochmals Arbeit ein wesentlicher Faktor, außer der Schreinerei betrieb man eine kleine Landwirtschaft. Später, erinnern sich die beiden, ging es mit einem Opel Rekord mit der ganzen Familie nach Schruns in Österreich auf eine traumhafte Hütte ohne fließendes Wasser. Aber sie hätten viel Spaß gehabt und würden noch heute gern über diese Zeit reden, so das Jubelpaar. Am 3. November gibt es eine Feier mit etwa 30 Personen und einer Andacht im Bürgerhaus Hundelshausen zu der auch fünf Enkelkinder, ein Zwillingspärchen, zwei weitere Jungen und ein Mädchen, gratulieren werden.