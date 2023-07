Jäger schildern Ministerpräsident ihre Wolf-Sorgen

Von: Tobias Stück

Besuch im Landtag: Landrätin Nicole Rathgeber (links), die Vertreter des Form Wolf Nordhessen Rainer Stelzner, Christoph Dippel und Werner Weber (hintere Reihe v. l.) mit Ministerpräsident Boris Rhein und Landtagsabgeordneter Lena Arnoldt. © Jagdverein

Der Hessische Landtag hat den Sorgen des Jagdvereins Hubertus aus dem Werra-Meißner-Kreis genau zugehört.



Werra-Meißner-Kreis – Die Jäger vom Jagdverein Hubertus haben ihre Bedenken aufgrund der steigenden Wolfspopulation im Werra-Meißner-Kreis jetzt an oberster Stelle vorgetragen. Auf Einladung der heimischen Landtagsabgeordneten Lena Arnoldt (CDU) besuchten Vertreter des „Forum Wolf Nordhessen“ im Jagdverein Hubertus Kreis Eschwege und Landrätin Nicole Rathgeber, in der vergangenen Woche den Hessischen Landtag. Im Mittelpunkt dieses Besuchs stand ein Treffen mit Ministerpräsident Boris Rhein.

Während des Gesprächs machten Christoph Dippel, Werner Weber und Rainer Stelzner vor allem auf die Gefährdung des Rotwildes- und des Muffelwildes durch den Wolf aufmerksam. Das Rotwild müsse derzeit ohnehin aufgrund behördlicher Vorgaben sehr stark bejagt werden und die Muffelschafe seien sogar in akuter Gefahr, vom Wolf ausgerottet zu werden, so die Mitglieder des Jagdvereins.

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Sorgen der Weidetierhalter um ihre Tiere. Diese sind laut der Gruppe aus Werra-Meißner nur unzureichend vor dem Wolf geschützt, was zu einem Rückgang der Weidetierhaltung führen könne. Auch mögliche Auswirkungen auf Natur und Umwelt sowie die Sorgen in der Bevölkerung, Auswirkungen auf den Tourismus sowie die Einschränkungen von Waldkindergärten aus Sorge um die Sicherheit der Kinder in den Waldkindergärten kamen ausführlich zur Sprache.

Forum Wolf Nordhessen: Sorgen wurden ernst genommen

Während des Treffens überreichten die Vertreter des „Forum Wolf Nordhessen“ dem Ministerpräsidenten das Positionspapier, welches anhand einer Fragebogenaktion erarbeitet wurde, die sich an von Tierhalter, Jagdausübungsberechtigte, Jagdrechtsinhaber, Vertretern von Verbänden, sowie Betroffenen aus den Bereichen Tourismus und Wandern gerichtet hatte.

Ministerpräsident Rhein zeigte nach Angaben von Jagdvereinssprecher Jörg Brauneis großes Verständnis für die Sorgen und Herausforderungen, mit denen die Menschen im Werra-Meißner-Kreis konfrontiert sind. In diesem Zusammenhang verwies Rhein, der auch Landesvorsitzender der Hessen CDU ist, auf das Wahlprogramm seiner Partei und plädierte für eine Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht. Für eine konfliktarme Koexistenz und eine Akzeptanz in der Bevölkerung sei es notwendig, dass Menschen und Weidetiere wirksam vor Übergriffen geschützt würden, wofür eine Regulierung des Wolfsbestands notwendig sei.

Die Landtagsabgeordnete Lena Arnoldt zeigte sich erfreut über den konstruktiven Austausch und betonte die Bedeutung des Treffens, um die Weichen zu stellen für einen praxistauglicheren Umgang mit dem Wolf. Der Besuch des „Forum Wolf Nordhessen“ und der Landrätin im Hessischen Landtag markiere dabei einen wichtigen Schritt in der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, die der Wolf im Werra-Meißner-Kreis mit sich bringt. (ts)