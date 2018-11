Jagdgenossen verzichten auf Pachtauszahlung:  70.000 Euro für Rommerode

Zünftiger Abend als Dankeschön: Die Rommeröder Jagdgenossen lassen sich ihre Anteile der Jagdpacht nicht auszahlen, sondern investieren sie in ihren Heimatort. Unser Bild zeigt Edmund Ziegler (von links), Gerhard Hilwig, Jaqueline Höhre, Helmut Künzel, Werner Horn, Rolf Fahrenbach, Sabrina Ries, Stephan Matthes, Bürgermeister Finn Thomsen und Dieter Heckmüller mit Spezialitäten des bayerischen Abends der Jagdgenossen in Rommerode.

Rommerode. Mit einem bayerischen Abend bedankte sich Rommerodes Jagdvorsteher Helmut Künzel am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus bei seinen Jagdgenossen. Denn sie haben etwas besonders Großzügiges getan.

Für seinen Dank hatte Künzel allen Grund: Die hatten in den letzten 22 Jahren auf die Auszahlung ihrer Anteile aus der Jagdpacht verzichtet – insgesamt 70.000 Euro. Das Geld haben die Jagdgenossen seither ihrem Ort zu Gute kommen lassen. Allein 20.000 Euro wurden in die Instandsetzung der Feldwege gesteckt.

Die Liste der Maßnahmen, die Künzel Mitgliedern und Gästen vortrug, ist lang: Die Jagdgenossen gestalteten unter anderem während der Dorferneuerung den Dorfbrunnen und das Pflaster im Eingangsbereich zur Kirche neu, überdachten die Sitzgruppe in der Dorfmitte, finanzierten die Panoramatafel am Rösberg und stellten dort eine Sitzgruppe auf, bauten die Schutzhütte „Fuchshecke“, platzierten Ruhebänke in der Natur mit bester Aussicht auf den Ort und beteiligten sich zuletzt an der Erneuerung der Geräte auf dem Spielplatz „Zeche Marie“. 17 Tagesfahrten gab es im Laufe der Jahre – doch da viele der Jagdgenossen altersbedingt nicht mehr ganz so beweglich sind, entschied sich Künzel zum Dank an die 165 Mitglieder im Jagdbezirk Rommerode für einen bayerischen Abend mit Unterhaltungsprogramm und gutem Essen.

Das Engagement der Jagdgenossen fand auch Anerkennung von Großalmerodes Bürgermeister Finn Thomsen, der mit Erstem Stadtrat Egon Marbach zum Kreis der Gäste zählte. „Rommerode geht im Stadtgebiet vorweg“, lobte Thomsen das Engagement. Die Entscheidungsfreudigkeit der Jagdgenossen sorge immer wieder für eine schnelle Umsetzung von Maßnahmen, wie der kürzlich gepflanzte Baum zur schnellen Einrichtung eines Urnengrabfeldes auf dem Friedhof beweise. In seiner Doppelfunktion als Ortsvorsteher und Vorstandsmitlied fand auch Rolf Fahrenbach lobende Worte.

Bevor Künzel das Buffet mit den bayerischen Köstlichkeiten eröffnete, sorgte der Großalmeröder Musikzug für beste Stimmung im Saal. Gerhard Hilwig aus Laudenbach griff die gute Laune nach dem Essen auf und brachte mit seinen Mundart-Anekdoten das Publikum zum Lachen. Zu Besuch waren auch die Jagdgenossen aus der Nachbarschaft Friedrichsbrück, mit denen sich die Rommeröder zur Jagdgemeinschaft zusammengeschlossen haben.