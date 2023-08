Elvira Eisfeld (82) managt seit 35 Jahren das DGH in Röhrda

Von: Stefanie Salzmann

Gehören fest zusammen: Elvira Eisfeld (82) und das Dorfgemeinschaftshaus in Röhrda, das sie seit 35 Jahren betreut und managt. © Stefanie Salzmann

Elvira Eisfeld, 82 Jahre alt, managt seit 35 Jahren das Dorfgemeinschaftshaus in Röhrda. Ihr zu Ehren wurde nun eine kleine Feier ausgerichtet.

Röhrda – Sie ist flink wie ein Wiesel, aufmerksam wie ein Erdhörnchen, drahtig wie ein Terrier und grantelt wie der Alm-Öhi. Den Bürgermeister, der etwa drei Köpfe größer als sie ist, nennt sie liebevoll „Drecksack“, weil der nicht vergessen hat, dass die kleine Frau sich seit 35 Jahren um das Dorfgemeinschaftshaus in Röhrda kümmert – was zumindest ein bisschen gefeiert werden muss. Elvira Eisfeld, 82 Jahre alt, ist nicht nur strenge Mutter des DHG, sondern auch ein echtes Röhrdaer Original.

Als ihr zu Ehren am Dienstagabend nicht nur ein wunderbares Büfett gerichtet wurde und sämtliche Röhrdaer Vereinsvorsitzende zum Gratulieren kommen, nimmt die das etwas brummig, aber deutlich gerührt entgegen. Doch schon nach dem ersten Blumenstrauß huscht sie praktisch mitten im Satz des Gratulanten weg: Blumenvase holen, alles muss seine Ordnung haben. Für den Präsentkorb der Gemeinde bedankt sie sich knapp und wünscht allen einen schönen Abend.

„Jeder Kratzer tut mir hier weh“

Mit großer Ernsthaftigkeit führt sie durch ihr Reich, von dem sie sagt: „Das DGH ist mein Ein und Alles, jeder Kratzer tut mir hier weh.“ Sie zeigt die Nebengelasse der Küche, wo die Töpfe nach Größe sortiert sind und die Henkel alle in dieselbe Richtung zeigen. In den Hängeschränken dasselbe Bild: Tassen, Teller, Gläser – wie eine Armee auf dem Exerzierplatz steht alles ohne Fehl und Tadel stramm. Das Besteck darf nicht in den Geschirrspüler: „Das hat sonst Wasserflecken“, sagt Elvira Eisfeld streng. Raucherinseln sind ebenso sauber markiert wie Mülleimer, das Parkett wird mit spezieller Parkettpflege behandelt.

Damit die Fehlerquote in Sachen Ordnung durch ungeschulte Gäste und Nutzer des DGH nicht zu hoch wird, hat Elvira Eisfeld überall an neuralgischen Stellen Zettel angebracht. „Bitte Spüle nicht mit einem kratzigen Gegenstand reinigen. Danke. Elvira.“ oder „Die Temperatur des Kühlschrankes nicht verändern. Er ist optimal eingestellt. Danke. Elvira.“

Als sie die militärisch sortierten Gläser zeigt, erzählt sie, dass sich ab und an jemand Schabernack mit ihr erlaubt und die Schnapsgläser zu den Weingläsern stellt. „Aber ich nehm’s mit Humor“, sagt sie. Und sortiert neu.

Bevor Elvira Eisfeld sich vor 35 Jahren des Röhrdaer DGHs annahm – meist bezahlt die Gemeinde sie für ihre Dienste, doch zu Schutzschirmzeiten kam sie ihrer Passion auch einige Jahre ehrenamtlich nach – arbeitet sie als Hausfrau, aber auch bei Saat und Ernte und in einer Zigarrenfabrik. Geboren ist sie in einer großen Familie in Breitau, aufgewachsen aber in Röhrda.

Touren und das DGH halten sie fit

Das Dorfgemeinschaftshaus ist nicht alles in ihrem Leben. Sie liest jeden Tag die WR von vorne bis hinten durch, und jeden Tag – „wenn es das Wetter halbwegs zulässt“ – ist sie zu Fuß unterwegs, wandert von Röhrda nach Netra oder von Röhrda zur Wiesenmühle. „Ich laufe alleine, weil ich nicht warten kann, bis die anderen endlich da sind. Die sind mir zu langsam“, sagt sie. Und während ihrer Streifzüge durch Feld und Flur nimmt sie sich auch des Zivilisationsmülls an. „McDonald-Becher hebe ich auf und stecke sie auf einen Ast, damit der, der ihn weggeworfen hat, beim nächsten Mal wieder mitnehmen kann“, sagt sie.

Ihre Touren und das DGH halten sie fit. In Letzterem, so Bürgermeister Mario Hartmann, „hat sie schon eine Inventarnummer“. Weitermachen will sie mindesten, bis sie die 40 Jahre voll hat und auch noch mit 82 Jahren wird von anderen Ortsteilen versucht, sie abzuwerben.

Jeder in Röhrda kennt nicht nur Elvira Eisfeld, sondern auch die Nummer 466 – den Code aus drei Ziffern, der zur direkten Hotline zum DGH und natürlich zu Elvira führen.

Ordnung total: Elvira Eisfeld vor einem Hängeschrank mit Kaffeetassen und Tellern. © Stefanie Salzmann