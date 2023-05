Optimaler Zeitraum zur Bekämpfung der Gespinstmotte ist ab Mitte Mai

Von: Theresa Lippe

Teilen

Bei starkem Befall durch die Motten kann es zu einem kompletten Kahlfraß des Baumes kommen. © claudia brandau/NH

In vielen Regionen Hessens tritt die Apfelbaumgespinstmotte (Yponomeuta malinellus) im Streuobstbereich nun schon seit geraumer Zeit in Erscheinung, so auch im Werra-Meißner-Kreis.

Werra-Meißner – In diesem Jahr ist der Schädlingsdruck je nach Lage als moderat bis hoch zu bezeichnen und somit vielerorts bekämpfungswürdig, teilt der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) mit.

„Über das warme Wochenende vom 6./7. Mai haben die kleinen Räupchen ihre Blattminen verlassen und beginnen nun, die charakteristischen Gespinste zu bilden. Jetzt ist der optimale Behandlungszeitraum“, sagt Tobias Storch, Pflanzenbauberater beim LLH.

Der Bekämpfungstermin der kleinen Raupen mit zugelassenen nützlingsschonenden Pflanzenschutzmitteln ist in den südlichen Landesteilen Hessens (Raum Frankfurt, südliche Wetterau, Main-Taunus-Kreis, Main-Kinzig-Kreis, Odenwald-Bergstraße) erreicht. In den nördlicheren Regionen um Gießen und dem Lahn-Dill-Kreis sowie nördlich davon könne die Behandlung entsprechend etwa eine Woche später erfolgen.

Für eine erfolgreiche Regulierung mit Bt.-Präparaten (Bacillus thuringiensis) sollte die Temperatur am Tag der Applikation und in den darauffolgenden Tagen mindestens bei 15 Grad Celsius , besser darüber liegen, damit die Raupen genug Blattmasse aufnehmen.

„Da das Mittel nicht von der Pflanze aufgenommen wird, sollte es idealerweise in den Tagen nach der Behandlung nicht regnen, sonst wird der Belag abgewaschen. Je nach Prognose und Standort kann sich daher der eigentlich jetzt optimale Bekämpfungstermin witterungsbedingt verschieben“, erläutert Storch mit Blick auf die Wettervorhersage.

Bei Hochstämmen sollte bei der Behandlung auf ausreichende Wassermenge geachtet werden, um eine optimale Benetzung der noch geringen Laubmasse zu gewährleisten. Abtropfverluste sollten jedoch vermieden werden. In der Praxis gestaltet sich die Behandlung von Hochstämmen technisch als schwierig.

Wenn die Gespinste bereits größer als ein Tischtennisball sind, ist eine Bekämpfung deutlich wirkungsschwächer, da die Räupchen im Schutz der Gespinste von der Bekämpfungsmaßnahme nicht mehr erfasst werden. In diesem Stadium besteht nur noch die Möglichkeit, Nester mit der Schere herauszuschneiden und aus dem Bestand zu entfernen.

Neben Apfelbäumen werden auch Gespinste an anderen Gehölzen später auffällig, beispielsweise am Pfaffenhütchen, Weißdorn, der Traubenkirsche oder der Kriechmispel. Hierbei handelt es sich auch um gespinstbildende Falter, jedoch nicht um die Apfelbaumgespinstmotte. red/tli