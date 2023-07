Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf

Teilen

Zoe Wees und Kelvin Jones sollten in diesem Jahr eigentlich das Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf eröffnen – daraus wurde am Ende „aufgrund logistischer Probleme“, wie die Künstler mitteilen ließen, nichts. Erster großer Künstler war deshalb Johannes Oerding – und der wusste, wie er das Publikum in der Badestadt begeistern konnte. Rund 4000 Besucher waren am Samstag zum Start in den Festivalsommer aus nah und fern in die Region gereist und haben einen Oerding erlebt, der durch starke Emotionen, aber auch Witz und Charme zu begeistern wusste.

1 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

2 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

3 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

4 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

5 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

6 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

7 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

8 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

9 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

10 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

11 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

12 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

13 / 13 Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter