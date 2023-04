Männergesangverein Netra feierte 175-jähriges Bestehen mit Festkommers und buntem Liederabend

Von: Harald Triller

Anlässlich des 175-jährigen Bestehens des MGV 1848 Netra gratulierte auch der befreundete Chor aus dem Nachbarort Röhrda musikalisch. © Manfred Roth/NH

Die lange Aufrechterhaltung der Chortradition zog sich bei den Lobesreden der Ehrengäste, die dem Männergesangverein Netra zum 175. Geburtstag gratulierten, inhaltlich wie ein roter Faden durch die Festreden

Netra – Aber bei so einem außergewöhnlichen Jubiläum durften natürlich die chormusikalischen Glückwünsche nicht fehlen. Insgesamt waren es beim Festkommers und dem Liederabend am Tag darauf sechs Gastvereine, die mit Jubiläumsklängen in Perfektion ihre Gratulationsgrüße übermittelten.

Unterm Strich konnte der Vorsitzende des MGV Netra, Ottmar Eisenträger, die zwei Veranstaltungen in der Rubrik „gelungen“ einordnen. Fakt ist aber auch, dass der Vorsitzende, der dieses Amt seit sage und schreibe 32 Jahren vertrauensvoll ausübt, großen Anteil daran hatte. Mit viel Charme, eingehüllt in Wortwitz und heitere Anekdoten, führte er durch die Jubiläumsabende und hat dabei keine Gelegenheit ausgelassen, um die Ehrengäste zum aktiven Mitwirken beim MGV zu motivieren. „Ihr redet alle, dass wir bis zum 200. Geburtstag durchhalten müssen, dann tut doch was und helft mit“, rief er schmunzelnd und überreichte den Rednern einen edlen Dankeschöntropfen.

Mit langem Applaus begrüßten die Gäste den MGV Netra beim jeweiligen Begrüßungseinmarsch ins DGH, ehe der Jubilar unter der Leitung von Regina Nizold auf musikalische Weise ins Netratal einlud.

Beim Kommersabend hat die Vorsitzende Silke Dilling die Festgäste auf die Vorträge vom gemischten Chor Ringgau, „Viva la musica“, mit launigen Worten auf den Gesang unter der Leitung von Michael Schröter eingestimmt. Herausragend dabei die besondere Version vom Schlaflied „Ade zur guten Nacht“, die allerdings mehr aufweckende Zustimmung fand. Mehr als passend dazu die mit einem Lächeln getroffene Aussage von Michael Schröter: „Wenn ich höre, wie ausgiebig die Männergesangvereine Netra und Breitau gemeinsam feiern, dann haben wir diesen temperamentvollen Vortrag deutlich zu früh in den Ring geworfen.“ Beim MGV Breitau, ebenfalls unter Chorleiterin Regina Nizold, traf der Vorsitzende, Erwin Walter, die richtigen Worte, um auf die gesanglichen Qualitäten seiner Aktiven hinzuweisen. Der Querschnitt war heftig, vom Regenbogenlied eilte der MGV zu „Nimm’ dir einmal Zeit“, einem Lied, das auf dem Goethe-Gedicht „Ein Mädchen und ein Fläschchen Wein“ basiert.

Zum Ausklang bat Regina Nizold ihre Männerchöre aus Netra und Breitau zum gemeinsamen Auftritt. „Wir trinken mit Freude ein Bier“ gehörte zum Repertoire, auch der Jägerabschied „Wer hat dich du schöner Wald“ ließ Gänsehautgefühle aufkommen. „Das Zauberwort“ gab’s als Zugabe. (Harald Triller)