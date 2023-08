Verein „Jugendzentrum Reichensachsen“ hat sich gegründet

Von: Emily Spanel

Vor dem Jugendraum an der Langenhainer Straße: (von links) Stellvertreter und Kassenwart Paul Bachmann, die Beisitzer Marlon Mench und Lisa Körber, der Vereinsvorsitzende Finn Illing sowie Bürgermeister Timo Friedrich. © privat/nh

Der Verein „Jugendzentrum Reichensachsen“ hat sich nun in dem Wehretaler Ortsteil gegründet.

Reichensachsen –Insgesamt 25 Gründungsmitglieder haben sich mit der Vertragsunterzeichnung zu Wochenbeginn dazu bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen – für die ab sofort eigenständige Organisation „ihres“ Jugendraumes. Von der Einnahme der Mitgliedsbeiträge über die Einhaltung der im Vorfeld abgestimmten Hausordnung bis hin zum Abschluss der nötigen Versicherungen: Es gibt so einiges zu tun, aber die Jugendlichen wollen das in sie gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen.

So steht nun die erste große Aufgabe an: Die Räumlichkeiten an der Langenhainer Straße sind ausgeräumt; die nötigen kleineren Renovierungsarbeiten sowie die Einrichtung und den Einzug nehmen die Jugendlichen gleich selbst in die Hand. Die symbolische Schlüsselübergabe zwischen Bürgermeister Timo Friedrich als Vertreter der Gemeinde Wehretal und Finn Illing, Vorsitzender des Vereins Jugendzentrum Reichensachsen, ist bereits erfolgt. „Es ist gut, dass sich eine so engagierte Gruppe gefunden hat“, sagt der Rathauschef erfreut.

Der Wunsch nach der Öffnung von Jugendräumen in der Gemeinde Wehretal ist im Laufe des vergangenen Jahres immer entschiedener vorgetragen worden (wir berichteten). Vorausgegangen war eine gemeindeweite Umfrage, die den Heranwachsenden ein größeres Mitspracherecht ermöglichen sollte – initiiert vom Kultur- und Sozialausschuss Wehretals unter Vorsitz von Katharina Dilling (CDU). Die hohe Beteiligung aus allen Ortsteilen schließlich war überwältigend und bewies, welche Relevanz das Thema hat. Nach einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses und dem Okay aller gemeindlichen Gremien ging es schließlich nahtlos in die Umsetzungsphase. Mit der Vereinsgründung und der (Wieder-)öffnung des Jugendraumes Reichensachsen wird der dringenden Bitte der Jugendlichen und einiger engagierter Eltern nach einem schnellen Handeln Rechnung getragen. (Emily Hartmann)