Gesucht wird ein Junge mit SV-07-Trikot: Er soll sein gestohlenes Fahrrad wiederbekommen

Von: Emily Spanel

Eschwege – Die Polizei in Eschwege sucht nach einem Jungen, dessen Fahrrad am Montagnachmittag gestohlen wurde. Der Täter ist mittlerweile geschnappt und das Fahrrad kann dem Jungen, von dem bekannt ist, dass er ein Trikot der SV-07-Eschwege trug, wieder ausgehändigt werden.

Folgendes hatte sich zugetragen: Gegen 15.45 Uhr am Montagnachmittag hatte ein 27-Jähriger aus Eschwege ein Sportgeschäft an der Marktstraße betreten. Laut Angaben der Polizei nahm der Mann mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine. Dort verstaute er eine Sporthose und ein T-Shirt im Gesamtwert von 115 Euro in einen Rucksack. Ein weiteres Kleidungsstück wollte er an der Kasse bezahlen, jedoch hatte die EC-Karte nicht die erforderliche Deckung.

Als er das Geschäft verließ, bemerkte ein Mitarbeiter die leeren Kleiderbügel und verfolgte den 27-Jährigen. Dieser flüchtet mit einem Fahrrad, das er vor dem Ladendiebstahl einem etwa 11- bis 13-Jährigen in der Netergasse gestohlen hatte. Diese Tat hatte laut Polizeiangaben wiederum ein weiterer Zeuge beobachtet, der den 27-Jährige ebenfalls verfolgte, ihn aber aus den Augen verlor und erst bei der Flucht nach dem Ladendiebstahl wiederentdeckte.

Die Polizei sucht nun den Jungen, dessen Fahrrad gestohlen wurde. Der Junge trug ein Trikot der SV-07-Eschwege und möchte sich – beziehungsweise seine Eltern – mit der Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 0 56 51/9250 in Verbindung setzen.