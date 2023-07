Haushalt Ringgau: Keine Aussicht auf Ausgleich

Von: Stefanie Salzmann

100 000 Euro extra hat die Gemeinde Ringgau in den Haushalt eingestellt, um die Bürgersteige nach Abschluss des Glasfaserausbaus wieder zu asphaltieren. © Mario Hartmann

Ringgau beschließt Haushalt mit hohem Defizit. In diesem Jahr blieben Steuern und Gebühren aber noch stabil. Das wird sich nächstes Jahr aber zumindest im Gebührenbereich für Wasser- und Abwasser ändern.

Lüderbach – Die Aussicht auf einen ausgeglichen Haushalt liegt für die Gemeinde Ringgau unverändert in weiter Ferne. Am Donnerstagabend beschloss die Gemeindevertretung mit einer Gegenstimme den Haushalt für 2023 mit einem Defizit von knapp 600 000 Euro. „Es gibt im Laufe des Haushaltsjahres keine Aussicht, dass ein Ausgleich möglich wäre und der Haushalt damit im Grunde genehmigungsfähig sein könnte“, sagte Bürgermeister Mario Hartmann.

Fehlbedarf 91.000 Euro höher als im Vorjahr

Der Fehlbedarf im laufenden Jahr liegt sogar noch um 91 000 Euro höher als im Vorjahr, da die Gemeinde 100 000 Euro zusätzlich für die Ertüchtigung der gemeindlichen Bürgersteige eingestellt hat, die im Zuge des jetzt begonnen Glasfaserausbaus dann neu asphaltiert und gepflastert werden sollen. Weiter 20 000 Euro sind angesetzt, um Feuerwehrgeräte- und Dorfgemeinschaftshäuser ebenfalls an das Glasfasernetz anschließen zu lassen.

Zu Buche schlagen auch die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage. Obwohl die Gemeinde mit 1,9 Millionen Euro für 2023 eine Viertelmillion mehr Schlüsselzuweisungen erhält, werden die durch die gestiegene Kreisumlage auf jetzt 1,4 Millionen (+170 000 Euro) Euro und die Schulumlage auf 670 000 Euro (+70 000 Euro) nicht nur komplett verschlungen, sondern hinterlassen eine Belastung für die Gemeinde in Höhe von 160 000 Euro.

In diesem Zuge hat Helene Horlacher von der ILR-Fraktion am Donnerstag den Gemeindevorstand beauftragt, zu prüfen, welche rechtlichen Konsequenzen es für Ringgau hat, wenn die Gemeinde künftig weder Schul- noch Kreisumlage zahlt.

Gestiegen sind auch die Personalkosten in der Gemeinde um 66 000 Euro, was unter anderem an der Tariferhöhung im Öffentlichen Dienst liegt. Ein ebenfalls großer Posten sind die Kosten für die Kinderbetreuung in der Gemeinde für die Einrichtungen in Netra und Röhrda sowie für Tagesmütter von einer Millionen Euro.

Stabil bleiben werden in diesem Jahr die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer bleiben. Gleiches gilt aktuell auch noch für Wasser- und Abwassergebühren. Doch hier kündigte der Bürgermeister bereits an, dass in dem Bereich 2024 neu kalkuliert werden müsse.

Die Investitionen

Beschlossen wurde am Donnerstag auch der Investitionsplan für das laufende Jahr mit einem Volumen von knapp einer Millionen Euro. Schwerpunkt liegt dabei auf einem Wasserversorgungskonzept für Ringgau, Planung und Sanierung der Straße „Im Kahren“ in Grandenborn, die Erweiterung des Außengeländes der Kita in Netra, die Anschaffung von Abgasabsauganlagen für die Feuerwehrhäuser sowie die Kanalsanierung in Grandenborn, Röhrda und Renda.

Die Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Ringgau zum Ende 2022 lag bei 6, 5 Millionen Euro. In das Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ muss die Gemeinde noch 1,9 Millionen zurückzahlen.

Suedlink

Ulrich Iffert, Mitglied der CDU-Fraktion, hat der Gemeindevertretung vorgeschlagen, an dem Projekt Suedlink mitzuverdienen, in dem die Wasserversorgungssatzung geändert wird. So soll Suedlink, das bei dem Bau der Stromtrasse ausschließlich Trinkwasser in großen Mengen verwendet, statt der 2,32 Euro je Kubikmeter das Zehnfache zahlen. Laut Ifferts Antrag soll die Wassersatzung um eine weitere Nutzungsgebühr ergänzt werden, das ortsfremde Unternehmen, die mehr als 100 Kubikmeter Trinkwasser abnehmen, das Zehnfache der Gebühr zu zahlen haben. Die Gemeindevertretung stimmte dem Antrag einstimmig zu. Kämmerin Manuela Mönkemeyer erläuterte, dass im Fall eines Widerspruchs gegen die Gebühr, die niedrige Gebühr angesetzt werden kann. Einer Klage würde es kaum standhalten. (Stefanie Salzmann)