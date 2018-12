Keine Böller bei Fachwerk und Wald

Werra-Meißner. Feuerwerk und Fachwerkgebäude passen nicht zusammen. Daher ist es verboten, in der Nähe von Fachwerk zu böllern – auch an Silvester.

In der ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz heißt es dazu: „Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten.“

Rainer Langefeld, Ordnungsamtsleiter der Stadt Bad Sooden-Allendorf, teilt dazu mit, es sei „aus Gründen des Brandschutzes generell verboten, pyrotechnische Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Reed- und Fachwerkhäusern abzubrennen“. Wer das nicht beachtet, muss damit rechnen, wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt zu werden. Das Bußgeld hierfür kann laut Langefeld bis zu 10 000 Euro betragen.

„Fachwerkhäuser sind aufgrund ihrer Bauweise stark brandgefährdet. Deshalb appelliert die Stadt Bad Sooden-Allendorf an die gesamte Bevölkerung, dieses Verbot zu beachten und innerhalb des geschützten und auch schützenswerten Bereichs auch konsequent einzuhalten“, teilt Langefeld weiter mit. Für die Bewohner und Besucher der Altstadt gebe es genügend Alternativen, ein Silvesterfeuerwerk abzubrennen, das außerhalb des „Gefahrenbereichs“ liegt.

Langefeld weist außerdem darauf hin, dass nach dem Feuerwerk alle Papp-, Kunststoff- und sonstigen Reste umgehend beseitigt werden müssen.

Zum Schutz von Wildtieren in Garten und Wald bittet der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in einer Pressemitteilung darum, dass Feuerwerk nicht in der Nähe von Wäldern, öffentlichen Grünanlagen, Gärten, am Seeufer oder der offenen Feldflur gezündet wird. Gartenvögel zum Beispiel gerieten durch den Lärm in Stress und würden bei ihrer Flucht viel Energie verbrauchen, „auf die sie in langen, klaren Winternächten angewiesen sind“, so Nabu-Landesvorsitzender Gerhard Eppler.