Respektloses Verhalten von Schülern und Eltern hat zugenommen

Von: Wiebke Huck

In den Schulen kommt es vermehrt zu Respektlosigkeiten. © Martin Schutt / dpa

Im Gegensatz zu anderen Orten kommt es im Werra-Meißner-Kreis nicht zu mehr Gewalt gegen Lehrer - allerdings zu mehr respektlosem Verhalten.

Werra-Meißner – Lehrer werden im Schulalltag immer öfter Opfer von Gewalttaten, sie müssen sich sowohl mit psychischer als auch physischer Gewalt auseinandersetzen. Das hat eine vom Deutschen Beamtenbund (DBB) in Auftrag gegebene Studie der Justus-Liebig-Universität Gießen ergeben.

Im Werra-Meißner-Kreis können sich die Lehrer noch sicher fühlen. „Für den Werra-Meißner-Kreis liegen dem Staatlichen Schulamt für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 23. März 2023 keine Meldungen von Schulen hinsichtlich körperlicher Gewalt von Schülerinnen und Schülern gegenüber Lehrkräften vor“, erklärt Amtsleiterin Rita Schmidt-Schales vom staatlichen Schulamt für Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis.

Sollte künftig eine solche Meldung eingehen, versichert sie, gebe es Ansprechpartner und Strukturen für den Umgang mit Problemen dieser Art, sodass erforderliche Unterstützung erfolgen würde.

„Es gibt jedoch Rückmeldungen aus Schulen, dass Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht zunehmend mit Respektlosigkeit konfrontiert werden und damit pädagogisch umgehen müssen“, weiß Schmidt-Schales. Das bestätigen auch die Schulleiter im Kreis.

Andreas Hilmes, Leiter der Johannisberg-Schule in Witzenhausen sagt: „Es kommt immer wieder einmal zu respektlosem Verhalten und vereinzelt auch zu Beleidigungen gegenüber Lehrkräften, aber grundsätzlich haben wir an unserer Schule einen respektvollen und freundlichen Umgang miteinander. Die bewusste, vorsätzliche Ausübung körperlicher Gewalt gegen Lehrkräfte erleben wir hier nicht.“

Christoph Matt, Schulleiter der Valentin-Traudt-Schule in Großalmerode, hat an seiner Schule ähnliche Erfahrungen gemacht: In den vergangenen zehn Jahre sei es tatsächlich zu einem Anstieg der Gewalt gegen Lehrer gekommen – in Form verbaler Übergriffigkeit durch Schüler, aber auch durch Eltern. „Ihren Ausdruck findet diese in Gesprächen und Schreiben, insbesondere aber in sozialen Medien und über Messenger-Dienste“, so Matt.

Dahingegen spiele das Thema „Körperliche Gewalt“ keine Rolle. Das könnte an den ländlichen Strukturen liegen, mutmaßt Björn Faupel, Leiter der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau. Auch an seiner Schule habe es bisher keine Vorfälle dieser Art gegeben. (hbk)

Staatliche Schulamt bietet Hilfe für Lehrer Das Staatliche Schulamt bietet für Lehrerinnen und Lehrer Fachberatung und Unterstützung zum Thema „Umgang mit herausforderndem Schülerverhalten“ an. Beratung und Unterstützung können auch durch das Team der Schulpsychologie im Staatlichen Schulamt erfolgen. In den Schulen würden Werte vermittelt, so Schulamtsleiterin Rita Schmidt-Schales, es sei jedoch wichtig, dass diese Werte auch im familiären Umfeld gelebt würden. Dazu sei es erforderlich, dass zwischen Elternhaus und Schule eine gute Zusammenarbeit bestehe. (hbk)