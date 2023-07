Interview: Doris Weiland aus Sontra erzählt, wann Pfarrer mal ausspannen können

Von: Kim Hornickel

Teilen

Pfarrerin Doris Weiland. © Funk, Michelle

Im Sommer fahren viele am liebsten ans Meer oder in die Berge, doch für einige wird auch die Kirche zum Treffpunkt – im sommerlichen Kirchgarten in Sontra findet Pfarrerin Doris Weiland einen neuen Draht zu den Gläubigen, wie sie sie der WR im Interview erzählt.

Frau Weiland: Strandurlaub, ja oder nein?

Nein, wir sind keine Strandurlauber. Obwohl wir gern am Meer Urlaub machen - Spaziergänge und ein kurzer Sprung in die Wellen reichen uns. Der Sommer ist für uns auch die Zeit, sich mit Freunden zu verabreden, Zeit zum Reden und Erzählen zu haben, miteinander zu essen und zu grillen.

Sie sind Pfarrerin, ihr Mann Landwirt: Haben Sie überhaupt Zeit zum Urlaub machen?

Im Sommer macht es uns die Landwirtschaft schwer, freie Zeit zum Verreisen zu finden. Wir planen langfristig und haben Zeitfenster, wann wir unterwegs sein könnten. Letztlich entscheidet das Wetter, wann wir dann wirklich starten. Mein Mann macht natürlich gerne bei Regen Urlaub. Generell mögen wir es, unterwegs zu sein. Im Juni waren wir zehn Tage in Südfrankreich.

Frau Weiland, die Kirche in Sontra hat ein Sommerprogramm aufgestellt, aber hat im Sommer überhaupt jemand Zeit und Lust in die Kirche zu gehen, wenn Schwimmbad und Urlaub geplant sind?

Wir feiern besondere Gottesdienste im Sommer – aber das ist nicht alles. Es gibt Sommer Serenaden. Unsere hervorragenden Organisten erfreuen die Zuhörer, die Chöre proben extra, um zu zeigen, was sie können. In den Pausen sitzen wir bei Bier und Wein und Käse um die Kirche herum ganz ungezwungen zusammen und kommen mit ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch – wenn das Wetter dann noch mitspielt, ist es einfach wunderbar.

Also müssen Sie den Sonntagsgottesdienst im Sommer doch nicht ganz alleine feiern?

Ehrlich gesagt ist es ganz unterschiedlich. Ein Gottesdienst mit wenigen, die sich freuen da zu sein und mitsingen, kann stimmungsvoll sein. Schöner ist es, mit vielen gemeinsam zu feiern. Bei unseren „Go-Gottesdiensten“ (engl. geh), die immer in einer anderen Kirche gefeiert werden, und zu denen gemeinsam gewandert wird, oder bei denen Kaffee getrunken oder gegrillt wird, da kommen schon an die 100 Leute.

Muss die Kirche den Menschen denn ein Angebot im Sommer machen, damit die Gläubigen nicht abtrünnig werden? Also weg vom klassischen Gottesdienst, hin zu lockeren Sommerfesten zum Beispiel?

Ob Menschen abtrünnig werden – das kann ich nicht sagen. Seinen Glauben gern zu leben und mit anderen zu teilen, das hat was. Es ist ja gut, sich zu erinnern, was uns selbst wichtig ist und was zu unserem Leben dazugehört. Die Sommergottesdienste gibt es ja nun seit acht Jahren. Wir hatten ein Treffen mit dem Kirchenvorstand, bei dem wir überlegt haben, wo wir als Gemeinde stehen und wie es weitergehen kann. Natürlich kommen da schnell klassische Themen wie Jugendarbeit und Angebote für Familien. Uns ist aufgefallen, wir würden gerne menschlicher sein und mehr auf die Menschen zugehen. Es sind nur kleine Änderungen, die ganz viel Atmosphäre ausmachen. Kirchenvorsteher sind jetzt sonntags beim Gottesdienst dabei und es gibt immer etwas zum Austauschen und Erzählen.

Zur Person Doris Weiland ist seit zehn Jahren Pfarrerin in Sontra und damit auch für die Dörfern Hornel, Thurnhosbach, Stadthosbach und Weißenborn zuständig. Weiland ist gebürtig aus Eschwege, verheiratet und hat zwei Kinder. Ihre Laufbahn als Theologin und Pfarrerin begann 1994 in Kerspenhausen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, anschließend wechselte sie in eine Stelle in der kirchlichen Erwachsenenbildung. Seit Weiland Pfarrerin im Kirchspiel Sontra ist, lebt sie mit Ehemann Martin Schmidt auf einem Hof in Sontra.

Was haben Sie in diesem Sommer denn alles geplant?

Der Sommer bietet sich für Gemeinschaft und Geselligkeit an. Wir haben ein Mal im Monat, immer am ersten Sonntag, einen Go-Gottesdienst (engl. geh). Da kann man mit dem Rad hinfahren oder hinwandern. Das findet in Sontra oder einem der vier Dörfer Hornel, Thurnhosbach, Stadthosbach und Weißenborn statt. Wir haben unsere Sontraer Sommer Serenaden und unser Lebensfest für Familien mit Kindern am 20. August. Die Kinderbibelwoche Ende August besuchen um die 50 Kinder. König David hatte einen Freund und wir erfahren viel über Freundschaft. Es gibt auch wieder eine Fahrt „Land Unbekannt“, wo das liegt, kann ich aber noch nicht verraten, das ist ein Geheimnis.

Was hat eigentlich ein Sommerfest mit Biergarten und Chorsängern, wie sie es schon gefeiert haben, mit der Kirche zu tun?

Natürlich steht bei einer Serenade die Musik im Vordergrund. Wir hören Stücke, die der Chor mag. Die Texte erzählen vom Vertrauen, loben Gott vollmundig oder bitten ganz schlicht um Beistand. Im Vergleich zu früher ist es ein bisschen gefühlsbetonter. Weite, Freiheit, Geborgenheit in Wort und Musik schenken die Chorsänger den Hörern. In so einer guten Atmosphäre ist es wunderbar, an einem Tisch zu sitzen, mit Bekannten und Unbekannten, zu reden und den Abend zu genießen.

Das hört sich für mich fast so an, als würden solche Feste und Lieder in der Kirche mehr in Richtung Spiritualität und weg von Kirche im klassischen Sinne gehen.

Spiritualität wird heute vielfach anders gelebt. Wir teilen weniger Glaubenssätze und beziehen uns mehr als Einzelne, auf Gott mit unserem so eigenen Vertrauen und unseren Fragen. Wir brauchen Räume und Zeiten, die uns stärken, Gewissheit schenken und Zweifel stehen lassen können.

Kommen sie mit ihrer Gemeinde im Biergarten besonders locker ins Gespräch?

Ja. Oft geht es auch darum, sich mal ein Feedback einzuholen. Wie ist das Programm der Serenade angekommen? Wie hat es den Menschen gefallen, was wir gerade ausprobiert haben? Wie war die Stimmung? Es ist eine Mischung aus banalen und ganz ersten Themen. Manchmal ist es für den ein oder anderen auch eine gute Chance zu sagen, wo es gerade richtig drückt, wo man ein bisschen Hilfe braucht. An dem Abend braucht es nicht vertieft werden. Die Leute wissen schon, wir kümmern uns darum.

Sie scheinen ja im Sommer genau so viel zu tun zu haben wie im Winter, wenn Weihnachten vor der Tür steht?

Es ist einfach ganz anders. Im Sommer gibt es viele Familienfeste wie Taufen. Nach Corona feiern wir sie im Gottesdienst am Sonntag aber auch samstags. Und die Feiern werden immer größer.

Was machen Sie im Sommer gern, wenn Sie nicht gerade im Urlaub oder in der Kirche sind?

Vieles ruht in der Ferienzeit, zum Beispiel der Konfirmandenunterricht. Dann ist auch für mich mal Zeit, innezuhalten. Immerhin leben wir ja in Zeiten, in denen sich viel verändert, auch in der Kirche und im Glauben. Vieles kann mittlerweile anders ausgedrückt werden als noch vor 20 Jahren und das reflektiere ich in dieser Zeit.

Zum Beispiel?

Wir reden kaum noch von Sünde. Aber es gibt sie ja nach wie vor. Einmal kennen wir Sünde als Unfreiheit. Das heißt, wir haben eine Sache immer auf eine bestimmte, eingefahrene Weise gemacht und so bleibt es auch, obwohl wir es uns vielleicht anders wünschen und wissen, es ist nicht gut so. Oder wenn man in Beziehungen nicht frei sein kann, weil man ein bestimmtes Bild vom anderen hat und sich auf negative Seiten konzentriert. Da bleibt man sich und dem anderen etwas schuldig. Dazu gehört auch, die Orientierung zu verlieren, selbst so zum Mittelpunkt geworden zu sein, dass man nicht mehr wahrnehmen kann, was wir anderen verdanken – gerade auch Gott! Über solche Fragen denke ich nach, wenn ich im Sommer die Chance habe. Dazu gehört auch, zu lesen und zu stöbern. Es ist die Zeit, um zurückzublicken und sich nach vorne neu auszurichten.

Sommerprogramm Auch im Sommer und in den Schulferien ist im Kirchenspiel Sontra einiges los.

Am 6. August startet der nächste „Go-Gottesdienst“. Zu dem Gottesdienst in Weißenborn wandern die Besucher von der Kirche in Sontra, ab 9.30 Uhr, los. Die Radfahrer starten um 10 Uhr an der Breitwiese. Um 11 Uhr startet dann der Gottesdienst. Am 2. Juli wandert der Gottesdienst zur Kirche Hornel, an allen Gotttesdiensttagen wird es auch ein Programm für Kinder geben. Start des Gottesdienstes ist auch hier 11 Uhr. Und am 3. September macht sich der „Go-Gottesdienst“ zum letzten Mal auf den Weg, dieses Mal zur Kirche Windhause-Sontra. Eine E-Piano und Saxophon Vorführung ist geplant. Start ist auch hier 11 Uhr. Das Lebensfest des Kirchspiels Sontra ist am 20. August geplant. Los geht es um 15.30 Uhr. Besonders Familien mit Kindern sind eingeladen. Und am 28. August beginnt die Bibel-Woche für Kinder ab fünf Jahren.

Von Kim Hornickel