Kind in Reichensachsen angefahren

Von: Stefanie Salzmann

Ein Kind wurde am Dienstagnachmittag in reichensachsen von einem Auto erfasst und verletzt. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Ein zehnjähriges Kind ist am Dienstagnachmittag in Reichensachsen von einem abbiegenden Auto erfasst und verletzt worden.

Reichensachsen – Wie die Polizei in Eschwege mitteilt, wollte ein 27-jähriger Autofahrer aus Herleshausen gegen 16.30 Uhr von der Landstraße in Reichensachsen kommend nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah der Mann offenbar das Kind, das dort zu Fuß unterwegs war und erfasste es im Einmündungsbereich. Das Kind wurde nach dem Unfall mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto des Herleshäusers entstand ein Sachschaden 2500 Euro. (Stefanie Salzmann)