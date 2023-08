Am morgigen Dienstag startet in Röhrda der Bau der „Kinderstadt“

Von: Stefanie Salzmann

Werkeln, bauen, leben und spielen: Das bundesweite Demokratieprojekt „Kinderstadt“ ist außergewöhnlich – und fand im Werra-Meißner-Kreis bereits an unterschiedlichen Orten mit großem Erfolg statt. Unser Archivbild zeigt die „Kinderstadt“ in Herleshausen. Archi © Emily Hartmann

Schon Pippi Langstrumpfs Lebensmaxime war, sich die Welt zu bauen, wie sie ihr gefällt.

Röhrda – Das Wunderbare daran ist, dass es Pippi Langstrumpf und allen anderen Kindern dabei schon immer ziemlich schnuppe war und ist, ob das auch mit der Welt der Erwachsenen korrespondiert.

Ab dem morgigen Dienstag dürfen Kinder zwischen acht und 18 Jahren eine knappe Woche lang auf dem Gelände des Bildungshauses in Röhrda ihre eigene Stadt bauen. Eine einfache Fläche wird in einen richtigen urbanen Ort verwandelt. Dazu gehört die Planung, der Bau, einer der Kinder wird Bürgermeister oder Bürgermeisterin, täglich tagt der Stadtrat, um zu beraten, wie es mit der Stadtbau weitergeht.

Die Kinder werden Häuser bauen, sich in wichtigen Berufen üben und eine eigene Währung einführen, um das gemeinschaftliche Zusammenleben in ihrer Stadt selbst zu gestalten. Beim Aufbau der Stadt wird gewerkelt, gebaut, gelebt und gespielt. Die Kinder entscheiden vor Ort, welche Regeln gelten sollen und was für das gemeinschaftliche Miteinander in der Stadt wichtig ist.

„Doch nicht nur das Bauen der Stadt bietet den Kindern neue Erfahrungen, auch das Kennenlernen von Abläufen einer Stadtentstehung sowie das anschließende Leben in genau dieser Stadt zeigt die Möglichkeit, den eigenen Wirtschaftskreislauf und unterschiedliche Regeln kennenzulernen und zu entwerfen. Zusätzlich geht es dabei darum, eigene Gedanken und Interessen konkret zu formulieren und zu vertreten“, heißt es vonseiten der Kreisjugendförderung, die das Sommerprojekt „Kinderstadt“ organisiert – in diesem Jahr in Kooperation mit der Gemeinde Ringgau.

Das Projekt Kinderstadt beginnt am morgigen Dienstag, 14. August, und endet am Sonntag, 20. August, mit einer großen Abschlussveranstaltung, bei der Freunde, Familien und alle Interessierten sehen und erleben können, was die Kinder und Jugendlichen in dieser Woche geschaffen und entwickelt haben. Beim Abschlussfest werden die Bewohner der Kinderstadt von der Freiwilligen Feuerwehr Röhrda und dem Jugendraum mit Grillgut und Pommes sowie Getränken unterstützt.

Das Demokratieprojekt „Kinderstadt“ ist ein bundesweites Projekt, das von verschiedenen Trägern organisiert wird. Im Werra-Meißner-Kreis fand es unter anderem bereits in Neu-Eichenberg, Herleshausen, Eschwege und in Wehretal statt. Termin: Das Abschlussfest mit Präsentation findet am Sonntag, 20. August, von 12 bis 15 Uhr auf dem Gelände des Bildungshauses Röhrda, Leimkaute 6 in Röhrda, statt. (Stefanie Salzmann)