Kindertagesstätte Neu-Eichenberg: „Kleine Maulwürfe“ ziehen ein

Von: Nicole Demmer

Teilen

Unter den Augen der Gäste zerschnitten Enno (von links), Jesper, Quin und Bjarne das Band zu den neuen Krippenräumen und gaben sie damit offiziell frei. Mit dabei: Bürgermeister Marcus Stolle. © Nicole Demmer

Neu-Eichenberg – Die „Kleinen Maulwürfe“ sind in ihr neues Heim umgezogen. Nach einem Jahr und fünf Monaten Bauzeit wurde der Anbau an der Kita „Kleine Eichen“ in Neu-Eichenberg am Freitag im Rahmen einer kleinen Feierstunde eingeweiht und besichtigt.

Auf 105 Quadratmetern finden zwölf Krippenkinder im Alter von einem bis drei Jahren nun „noch bessere Möglichkeiten zur frühkindlichen Entwicklung“, sagte Kita-Leiterin Karin Gerlach in ihrer Rede. Hinter dem separaten Eingang mit überdachtem Bereich, auf dem Kinderwägen Platz finden, geht es in den Vorraum mit Garderobe. Im hellen Gruppenraum, in dem die Farben weiß und hellgrün nebst hellen Holzmöbeln dominieren, gibt es unter anderem Kletterstufen und Weichmatten, auf die sich die Kinder plumpsen lassen können. Auch eine Küchenzeile ist vorhanden und kindgerechte Stühle und Tische, an denen zusammen gegessen wird. Hier stehen auch die individuellen Mappen, in denen jedes Kind seine Kunstwerke sammeln kann.

Kita-Leiterin Karin Gerlach mit dem „Kleinen Maulwurf“, der überall in den neuen Räumen zu finden ist. © Demmer, Nicole

Im Bad gibt es neben Toiletten in Kinderhöhe und einem Wickeltisch auch ein Waschbecken mit einer Staumauer. Der Schlafraum ist mit gelben Betten ausgestattet, aus denen die Mädchen und Jungen selbst aufstehen können.

Den Kindern steht zudem eine 523 Quadratmeter große Außenfläche zur Verfügung. Durch den Starkregen vor einigen Tagen wurden auch die Anpflanzungen im Außenbereich in Mitleidenschaft gezogen, erklärte Architekt Hans-Peter Schubert. Gerlach betonte, dass hier der Feuerwehr und dem Bauhof zu danken sei, die schnell halfen, als die Beete auf die Terrasse gespült wurden. Davon ist nun nichts mehr zu sehen. Vielmehr steht den Mädchen und Jungen eine große Sandkiste mit Sonnensegel zur Verfügung. Und ein Spielschiff, gespendet vom Förderverein, soll auch bald kommen. „Superschnell eingewöhnt“ haben sich die Kinder, berichtete Gerlach.

Und Bürgermeister Marcus Stolle (SPD) sorgte in seiner Rede für Applaus unter den erwachsenen Gästen, als er verkündete, dass die Gemeinde wohl unter den geplanten Kosten von 510 000 Euro bleiben werde.