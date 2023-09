In Frankershausen wird wieder Kirmes gefeiert

Tradition in Frankershausen: Der Tanz der Achten im Festzelt der Kirmes findet auch in diesem Jahr wieder mehrfach statt. © privat

Man kann die Uhr danach stellen: Die Kirmes im Berkataler Ortsteil Frankershausen wird jedes Jahr am dritten Wochenende im September gefeiert.

Frankershausen –Bis auf die zwei Jahre, in denen wegen der Pandemie alles etwas anders lief. Aber daran wollen die Frankershäuser Kirmes-Fans nun nicht mehr denken. Von 15. bis einschließlich 18. September wird mit dem Motto #prostkirmes wieder für vier Tage durchgefeiert. Die Kirmesfreunde Frankershausen laden ein.

Gestartet wird am Freitag ab 21 Uhr mit dem Discoabend, bei dem DJ Ben E den Frankershäusern ordentlich einheizt.

Weiter geht es am Samstag ab 20 Uhr. Die Band Timeless spielt Livemusik und lädt zum Tanzen ein.

Der Kirmes-Sonntag beginnt schon früh und andächtig: um 13.30 Uhr treffen sich die Frankershäuser zum Gottesdienst in ihrer Kirche. Wer vom Tanzabend am Samstag noch zu müde ist, aber trotzdem an einem Kirmes-Gottesdienst teilnehmen möchte, hat dazu später noch die Möglichkeit.

Um 14 Uhr wird auf dem Frankershäuser Festplatz ein weiterer Gottesdienst abgehalten, an dem auch die Spätaufsteher bequem teilnehmen können. Die Aufführung des Achten und Stimmung mit der Werrataler Blasmusik stehen ab 15 Uhr auf dem Plan.

Zünftig wird’s am Montagmorgen: ab 10 Uhr lädt die Kirmesgesellschaft zum Frühschoppen ein, ab 14 Uhr gibt es eine erneute Aufführung des Achten mit Begleitung der Werrataler Blasmusik.

Warm-Up: Wer es nicht bis zum dritten Septemberwochenende abwarten kann, hat dieses Jahr bereits die Möglichkeit am Sonntag, 10. September, beim Kirmes-Warm-Up auf dem Anger ab 14 Uhr Fassbier zu trinken und sich am Grill verpflegen zu lassen. Ab 15 Uhr gibt’s den Tanz des Achten und Gaudi mit der Werrataler Blasmusik.

In dem rund 1.500 Personen fassenden Festzelt fanden sich voriges Jahr am Montagmorgen die Kirmesgäste zu einem zünftigen Frühschoppen ein. Musikalisch untermalt wurde der Tag von der Musikgruppe „Werrataler Blasmusik“, die mit ihren Liedern für die richtige Stimmung sorgten und das Publikum begeisterten. Das Besondere an dem letzten Achten-Tanz des Kirmes-Wochenendes war, dass bei dem „Tanz der Verheirateten“ auch die Ehemaligen mitmachen durften.

Mehr Infos im Internet unter: facebook.com/Kirmes.Frankershausen

