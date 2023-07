Kleeblattschule und Südringgauschule werden Opfer von Straftaten

Von: Tobias Stück

Einbrecher hebelt Fenster auf. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Unbekannte haben am Wochenende in die Kleeblattschule in Reichensachsen eingebrochen. In Herleshausen wurden die Südringgauschule und die Turnhalle beschmiert.

Reichensachsen/Herleshausen - Zwischen Samstag, 8. Juli, 18 Uhr und Montagmorgen, 6.35 Uhr sind nach Angaben der Polizei unbekannte Täter in das Gebäude der Kleeblattschule in Reichensachsen eingebrochen.

Nachdem eine Tür gewaltsam aufgebrochen wurde, begaben sich der oder die Täter in den Verwaltungstrakt, wo die Bürotüren ebenfalls aufgebrochen wurden. Beim Durchsuchen der Schränke und Schreibtische wurden laut Polizei ca. 150 Euro erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich dagegen auf etwa 2000 Euro. Hinweise: 0 56 51/9250.

Zwischen dem Freitag, 7. Juli, 15 Uhr und Samstag, 8. Juli 10.15 Uhr wurden mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Herleshausen begangen.

Unter anderem wurde die Turnhalle der Gemeinde beschmiert. Auch in der benachbarten Südringgauschule wurden derartige Beschädigungen im Außenbereich festgestellt. Der dort abgestellte Lkw der Jugendverkehrsschule des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Werra-Meißner wurde ebenfalls auf der Heckklappe mit roter Farbe besprüht.

Der Sachschaden dürfte nach Angaben der Polizei insgesamt mehrere tausend Euro betragen. Hinweise: 0 56 53/9 76 60. (Tobias Stück)