Kleine Gemeinde feiert großes Jubiläum: 50 Jahre Berkatal

Enthüllen den geografischen Mittelpunkt der Gemeinde: (von links) Manfred Heide (Initiator), Lothar Friederich (Steinmetz), Manfred Zindel (Vorsitzender der Gemeindevertretung), Elfi Schreiber (Gemeindevertreterin und Ortsbeirat), Nicole Rathgeber (Landrätin) und Dr. Lutz Bergner (erster Beigeordneter). © Lorenz Schöggl

50 Jahre alt ist die Gemeinde Berkatal. Gefeiert wurde das einstige Zusammenwachsen von Hitzerode, Frankenhain und Frankershausen am Samstag (13. Mai).

Frankershausen – 1.500 Einwohner, 600 Arbeitsplätze, 20 Quadratkilometer Fläche und drei Dörfer: Die Gemeinde Berkatal hatte Samstagnachmittag (13. Mai) mit Jubiläen und Einweihungen zahlreiche Gründe, um ausgiebig am Sportplatz zu feiern.

Nach einer Sternwanderung aus allen Dörfern eröffnete Manfred Zindel das Mammutprogramm am Frankershäuser Sportplatz als Vorsitzender der Gemeindevertretung und blickte auf die Gründungsphase mit allen Höhen und Tiefen zurück. „Es war eine schwere Geburt“, unterstreicht Dr. Lutz Bergner in seiner Ansprache als Erster Beigeordneter und erinnert an Plakate und Demonstrationen.

Doch während die erste Generation „Berkataler“ Misstrauen verspürte, erlebte die aktuelle Generation ein Zusammenwachsen, während die kommende Generation die Gemeinde nur als Einheit kennt – der Rest sei Geschichte. „Ist diese Gemeinde zukunftsfähig?“, stellt Bergner eine kritische Frage, wobei er überzeugt ist, dass man sich auf die eigenen Stärken besinnen sollte und „die Identität weiter ausbauen muss, um sie zu erhalten“.

Die Feier wurde musikalische mit viel Gesang untermalt. © Lorenz Schöggl

Landrätin Nicole Rathgeber rief in ihrer Ansprache genau dazu auf: „Kommen und bleiben Sie miteinander im Gespräch!“. Während sie die Gründung mit einer Eheschließung verglich, könne man stolz auf das heutige Berkatal sein. Zur Feier des Jubiläums initiierte Manfred Heide neben den Gemarkungssteinen (wir berichteten) die Aufstellung von je einem Gemarkungsstein in der geografischen Mitte der Ortsteile und der Gemeinde. Letzterer steht direkt am Sportplatz und wurde von Heide als Initiator, Lothar Friederich als Steinmetz und politischen Vertretern feierlich enthüllt.

Stolz präsentierten auch die Feuerwehren aus Frankershausen und Frankenhain ihre neuen Fahrzeuge „HLF20“ und „LF10Kat’s“. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ist laut Alexander Hämmerich, Gemeindebrandinspektor, und Philipp Schäfer, Stellvertreter, ideal für die große Gewerbeansiedlung und bietet modernste Ausstattung wie Scheeren, Spreizer und Hebekissen für technische Hilfeleistungen.

Der ehemalige Bürgermeister Friedel Lenze hielt eine Ansprache. © Lorenz Schöggl

Das Löschfahrzeug ist mit einer zweiten Tragkraftspritze auf die Bedürfnisse des Katastrophenschutzes zugeschnitten. Friedel Lenze blickt als ehemaliger Bürgermeister auf die Beschaffung der Fahrzeuge und das Feuerwehrkonzept: Durch den neuen Bedarfsentwicklungsplan und die Zusammenarbeit der Feuerwehren konnten ein Großfahrzeug und somit viele Kosten gespart werden; für die Neuanschaffungen wurden drei Fahrzeuge ausgemustert.

Um nach den Einsätzen keinen schädlichen Schmutz über Kleidung zu verschleppen, wurden bei dem Anlass Trainingsanzüge für Atemschutzgeräteträger überreicht: Mit Unterstützung der Sponsoren Autohaus Schäfer und Liqui-Moly haben die Feuerwehren 15 Anzüge erhalten.

Die Atemschutzgeräteträger der Berkataler Wehren haben neue Trainingsanzüge bekommen. © Lorenz Schöggl

Als wenn bisher noch nicht genug Anlässe zum Feiern bestanden, erhielten auch der Sportverein Blau-Weiß Frankershausen und der Turnverein Frankenhain 1920 eine besondere Ehre. Im Auftrag des Hessischen Ministerpräsidenten zeichnete Rathgeber die Vereine für ihr 100-jähriges Bestehen aus. Die Sportvereine seien aktiv und ein wichtiger Anker im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde, wodurch den Vorsitzenden Bergner (SV Blau-Weiß) und Lukas Möckel (TV Frankenhain) eine Verleihungsurkunde mit Ehrenplakette übergeben wurde.

„Es ist ein Mammutprogramm, aber wir wollten zeigen, was Berkatal ist und kann“, resümiert Bergner das Fest. Mit dem Gasthaus Schindewolf, der Kneipe Öx, der Metzgerei Felmeden, dem Hitzeröder Getränkemarkt und dem neuen „Berkatal Eis“ war auf dem Sportplatz eine Rundum-Verpflegung garantiert. An Schankwägen, Bierzeltgarnituren und auf den neuen Bänken, die von der Dörnberger Waldgemeinschaft eigenhändig gebaut und gespendet wurden, konnten zahlreiche Berkataler die Sonne und die musikalischen Highlights genießen. Mit den Meißnerspatzen, dem MGV Hitzerode, dem MGV Liederkranz/Dudenrode und dem Fanfaren- und Musikzug Frankershausen sorgten weitere lokale Vereine für ausgelassene Stimmung und musikalische Untermalung. (Lorenz Schöggl)

