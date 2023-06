Klinikum Werra-Meißner: Notfallversorgung in Witzenhausen immer gewährleistet

Unternehmen widerspricht politischer Darstellung im Kreistag

+ © Nicole Demmer Größere Operationen, hier zuletzt in Witzenhausen an der Schilddrüse, finden nur noch am Standort in Eschwege statt. Archi © Nicole Demmer

Werra-Meißner – Das Klinikum Werra-Meißner am Standort Witzenhausen ist im Notfall immer arbeitsfähig. Das betont die Klinik am Montagnachmittag in einer Stellungnahme zur jüngsten Kreistagsberichterstattung.

„Die Berichterstattung in der Wochenendausgabe von HNA Witzenhausen und Werra-Rundschau über die Kreistags-Sitzung aus der vergangenen Woche zur Zukunft der beiden Standorte des Klinikums Werra-Meißner lässt falsche Schlüsse zu und führt zu Verunsicherung in der Belegschaft und der Bevölkerung“, heißt es in einer Stellungnahme von Kliniksprecher Florian Künemund. Hintergrund ist die Aussage Sittels, man dürfe idealerweise nur zwischen 8 und 18 Uhr krank werden (wir berichteten).

„Das stimmt so natürlich nicht. Zum 1. April erfolgte lediglich die Umstrukturierung, dass eine Versorgung von chirurgischen Notfällen noch werktags zwischen 8 bis 18 Uhr gewährleistet ist“, betont das Klinikum. Die Versorgung von Notfällen aus dem Bereich der gesamten Inneren Medizin sei davon nicht tangiert, diese wird weiterhin rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche in Witzenhausen sichergestellt. „Das ging so auch aus einer früheren Berichterstattung in beiden Lokalzeitungen hervor“, betont Künemund.

Wer nun aktuell nachts eine chirurgische Notfallversorgung benötigt und im Raum Witzenhausen lebt, der wird nach Darstellung des Klinikums mit dem Rettungswagen ins vom Wohnort aus nächstgelegene Krankenhaus gebracht. „Wer zu Fuß in die Notaufnahme in Witzenhausen kommt, wird natürlich nicht weggeschickt, sondern pflegerisch und ärztlich in der Notaufnahme versorgt und je nach Schwere der Erkrankung entweder für den nächsten Werktag wieder einbestellt oder weiterverlegt.“

Patienten, die eine größere Operation mit anschließendem stationären Aufenthalten, so zum Beispiel aufgrund einer Fraktur oder eines geplatzten Blinddarms benötigen, werden im Klinikum Werra-Meißner schon längere Zeit auch tagsüber nach Eschwege verlegt und dort operiert beziehungsweise weiter versorgt, heißt es. „Im OP-Trakt in Witzenhausen will man sich nun stattdessen dem politischen Willen folgend auf ambulante Operationen spezialisieren und damit diesen Sektor weiter stärken und ausbauen.“

Von Konstantin Mennecke