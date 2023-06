Knut John führt weiter Unterbezirk

Von: Nicole Demmer

Knut John SPD-Unterbezirksvorsitzender © Privat

SPD-Parteitag bestätigt Knut John als Vorsitzenden des Unterbezirks.

Werra-Meißner – Der Landtagsabgeordnete Knut John bleibt Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Werra-Meißner. Beim Parteitag am Samstag im Witzenhäuser Ortsteil Dohrenbach erhielt er 46 von 48 Stimmen. Johns Stellvertreter sind die Landtagsabgeordnete Karina Fissmann, Kosta Panou und Daniela Roth.

Den neuen Vorstand komplettieren Frank Susebach als Kassierer, Christa Angerhausen als Schriftführerin sowie die Beisitzer Maximilian Busch, Markus Claus, Alexander Feiertag, Inge Harder, Martin Kliebisch, Doris Pöllmann, Dr. Christian Schäfer, Peter Schill, Hubertus Schmelzer und Lisa Susebach. Zum Bildungsbeauftragten wurde Jan-Hendrik Schaadt gewählt.

In seinem Bericht ging John unter anderem auf die neuen Mehrheitsverhältnisse im Kreistag ein. Die Koalition mit den Grünen und die Kooperation mit der Linken sei aus gutem Grund in die Brüche gegangen. Wenn die Grünen mit der FWG und anderen Parteien zusammengegangen wären, hätten diese den Kreis regiert. „Darum mussten wir mit der CDU reden“, so John. Und klar sei auch, dass der Union ein Posten angeboten werden musste. Das sei die einzige Möglichkeit gewesen, die Ziele der SPD für den Kreis umzusetzen. Da beide Kreisbeigeordnete zusätzliche Funktionen übernehmen, koste es auch kein „Schweinegeld“, sagte John. 1,6 Millionen Euro Mehrkosten für den zweiten Beigeordneten seien aus der Luft gegriffen und nur der Fall, „wenn da zwei Leute sitzen, die Däumchen drehen“.

Einstimmig votierten die 50 anwesenden Delegierten – eingeladen waren 109 – für den Leitantrag zur Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Darin wird unter anderem gefordert, die Landesmittel für Krankenhausinvestitionen auf 100 Millionen Euro jährlich aufzustocken. Zudem sollen sich SPD-Landtags- und -Kreistagsfraktion für die Gewinnung von Gesundheitsberufen im ländlichen Raum stark machen, insbesondere für eine Schule für pharmazeutisch-technische Assistenten in Hessisch Lichtenau. Und sie sollen sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung dafür einsetzen, dass die Versorgung mit Haus- und Fachärzten, Kinderärzten und Psychotherapeuten sichergestellt ist. (nde)