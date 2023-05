Schüler der Paul-Moor-Schule in Reichensachsen kochen bei Wettbewerb vegetarisch und vegan

Von: Emily Spanel

Mit Falafel, Basilikum und Hummus kamen (von links) Lukas, Liliana und Kimberly aus der Grundstufe 3 bei der Jury hervorragend an. © Emily Hartmann

Leckere Gerichte präsentierten die Schüler der Paul-Moor-Schule in Reichensachsen beim Kochwettbewerb. Er fand zum neunten Mal statt und stand unter einem aktuellen Motto.

Reichensachsen – Es duftet. Verführerisch, aromatisch, feinwürzig. Nach exotischem Kardamom, nach frischer Zitrone, Olivenöl und Knoblauch. Es scheint, als habe ein erwartungsfrohes Vibrieren jedes Klassenzimmer der Paul-Moor-Schule erfasst. Voller Vorfreude legen die Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen letzte Hand an ihre Teller. Schließlich sollen die selbst zubereiteten Gerichte so appetitlich wie möglich aussehen, wenn die Kinder sie in wenigen Minuten einer hochkarätigen Jury präsentieren. Es ist Mittwoch (17. Mai), es ist der Tag des Kochwettbewerbs – ein lieb gewonnener Höhepunkt im Jahresplan der Schule mit Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung. Jeder ist eingebunden, jeder bringt sich ein, jeder macht mit.

Für die neunte Auflage des Wettbewerbs haben sich die Organisatoren Johanna Maier und Matthias Gruber ein Motto überlegt, das dem kulinarischen Zeitgeist entspricht – und den Schülern so einiges an Kreativität und Ideenreichtum abverlangt. „Vegetarisch und/oder vegan“ nämlich sollen die Speisen sein, die die Schüler der insgesamt 18 Klassen Schulleiterin Heike Henn, Wehretals Bürgermeister Timo Friedrich, Silke Stöber-Meyer und Timo Meyer (Restaurant im Romantik-Hotel Ahrenberg, Bad Sooden-Allendorf) sowie Julia Rölling und Alexander Regenbogen von der Sparkassen-Versicherung OHG in Eschwege präsentieren.

Kritisch: Die Jurymitglieder Julia Rölling und Timo Friedrich achteten auf Geschmack und Präsentation. © Emily Hartmann

Was die Kinder und Jugendlichen schlussendlich auf die Teller zaubern, das überrascht sogar die Jurymitglieder, die seit Jahren regelmäßiger Gast des schulinternen Wettbewerbs sind. „Shakshuka“ etwa klingt richtig exotisch und ist es auch: Eier, in pikanter Tomatensoße pochiert, fein mit Chili abgeschmeckt. Eine israelische Köstlichkeit, von der Berufsorientierungsstufe 3 (BOST) als „morgens in Tel Aviv“ angekündigt.

Oder die himmlisch fluffigen Lauchpuffer mit Kräuterdip, deren Konsistenz die Jury schwärmen und deren Geschmack auch ein wenig rätseln lässt. Einen Hauch Zimt schmeckte Timo Friedrich heraus, eine leichte Ingwerschärfe Alexander Regenbogen. Nachlesen können im Übrigen nicht nur die Jurymitglieder jedes einzelne Rezept in wenigen Wochen: Dann nämlich bringt die Paul-Moor-Schule wieder ein begleitendes Rezeptheft heraus; jedes Gericht ist darin auch fotografisch professionell in Szene gesetzt durch den Eschweger Fotografen Jens Schellenberger. Im Heft finden sich dann unter anderem der vegane Sonnen-Burger, die Zucchini-Lasagne und der cremige Kokos-Milchreis mit Beeren-Limetten-Topping wieder.

Einen Mango-Paprika-Salat haben Rayhan und Lea zubereitet. © Emily Hartmann

So vielfältig die Auswahl der präsentierten Speisen, so eindeutig ist am Ende der Sieger des Schulwettbewerbs: Die Grundstufe 5 und ihr Kichererbsen-Spinat-Saag mit Reis und Mangochutney. Für die Grundschüler geht mit dem Sieg ein kleiner Traum in Erfüllung: Die gesamte Klasse wird auf eine Fahrt nach Bad Sooden-Allendorf gehen und darf sich einmal selbst vom Team des Restaurants Ahrenberg bekochen lassen. Platz zwei belegt die Hauptstufe 1 mit dem „minzig verpreiselten Mango-Paprika-Salat auf süß-deftigem Erdapfelbett an Avocadocreme“; Platz drei geht an die Lauchpuffer mit Kräuterdip.

„Wir sind rundherum glücklich, wie toll alles gelaufen ist“, sagt Organisatorin und Mit-Begründerin des Wettbewerbs, Johanna Maier, am Ende des Tages. Matthias Gruber blickt schon in die Zukunft: Im nächsten Jahr feiert der Kochwettbewerb an der Paul-Moor-Schule sein zehnjähriges Jubiläum. „Und da muss es schon etwas ganz Besonderes sein.“ (Emily Hartmann)