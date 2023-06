Körperverletzung nach Fest in Weißenborn

Die Ermittlungen dauern laut Polizei an. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Streit zwischen mehreren Menschen in Weißenborn endete in der Nacht von Samstag (24. Juni) auf Sonntag (25. Juni) damit, dass ein Beteiligter einem anderen ins Gesicht schlug.

Weißenborn – Ein Streit in Weißenborn endete am heutigen Sonntag (25. Juni) mit einem Fall von Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilt, sollen mehrere Menschen nach dem Ende eins Volksfests in Streit geraten sein. In der Folge schlug ein Beteiligter einem anderen mit der Faust ins Gesicht. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3:30 Uhr auf dem Kirchplatz in Weißenborn. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an. (esr)