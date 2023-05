Kokain und THC: Eschweger berauscht am Steuer seines Autos erwischt

Von: Emily Spanel

Kiffen und Autofahren: Wer erwischt wird, dem drohen saftige Strafen. © Oberhaeuser / IMAGO

Eschwege – Ein berauschter 25-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist am Dienstagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

So wurde der Mann gegen 21.50 Uhr an der Thüringer Straße in Eschwege durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Zuvor hatte der 25-jährige Autofahrer einem anderen Fahrzeug im Kreuzungsbereich der Niederhoner Straße/ Schützengraben die Vorfahrt genommen.

Im Zuge der Polizeikontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 25-Jährige illegale Drogen konsumiert habe – was der durchgeführte Test sogleich bestätigte. Dieser verlief positiv auf THC und Kokain. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Damit nicht genug: Der Eschweger verfügte nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. esp