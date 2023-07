Kostenexplosion und Aufgaben sorgen für neue Schulden

Von: Stefanie Salzmann

Rote statt schwarze Zahlen – seit das Land Hessen 2020 endgültig den Kommunalen Schutzschirm zugeklappt hat, steuern viele Städte und Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis wieder auf eine neue Verschuldungswelle zu.

Werra-Meißner – Statt Haushaltsausgleich muss das Gros der Kommunen defizitäre Haushalte beschließen, um der Fülle ihrer Aufgaben und Verpflichtungen nachkommen zu können.

Nicht Übermut und Schlendrian machen sich breit, als vielmehr regelrechte Kostenexplosionen bei den Pflichtaufgaben der Kommunen sowie immer neue Aufgaben und Forderungen, die ihnen von Bund und Land auferlegt werden. „Kindergärten, Feuerwehren, Personal und steigende Kreis- und Schulumlage fressen uns auf“, sagt Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz (parteilos). „Wir können das nicht mehr stemmen.“ Bund und Länder hätten Gesetze beschlossen, ohne die Kommunen finanziell dafür auszustatten. „Entweder brauchen wir Geld oder uns müssen Aufgaben abgenommen werden“, so die Forderung von Herz, dessen Stadt in diesem Jahr immerhin noch schwarze Zahlen schreibt.

„Die Kommunen hatten noch nie genug Geld, aber wir laden die Gesetzgeber dazu ein, mit denen das Gespräch zu suchen, die tagtäglich mit der Umsetzung der Vorgaben konfrontiert sind“, sagt Harald Semler, einer der Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB).

Neben weiter steigenden Kosten wie beispielsweise für das Gute-Kita-Gesetz, die Ausstattung der Wehren etc. beklagen die Bürgermeister vor allem auch die wachsende Bürokratie, die enorme Ressourcen verschlingt. „Diese wertvolle Zeit fehlt uns für die Umsetzung von Projekten, die wirklich einen Unterschied für unsere Bürger machen“, so Timo Friedrich, Bürgermeister von Wehretal.

„Es ist an der Zeit, dass sich Bund und Land auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren und die Kommunen in ihrer Arbeit unterstützen, statt sie ständig mit neuen Regelungen zu belasten“, so der Sprecher der Bürgermeister im Kreis und Bürgermeister von Großalmerode, Finn Thomsen. (Stefanie Salzmann)