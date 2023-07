Montagsinterview mit Hundetrainerin Beatrix Eichstädt

Von: Theresa Lippe

Mit Lob und Leckerli arbeiten: So wird für Hunde das Training in der Hundeschule zum positiven Erlebnis. © Benjamin Nolte/dpa-tmn

Während des Lockdowns haben sich viele Menschen einen Hundewelpen angeschafft. Diese Tiere kommen nun in die Pubertät. Hundetrainerin Beatrix Eichstädt aus Jestädt erklärt, was bei der Erziehung wichtig ist.

Frau Eichstädt, wie kann ich meinen Hund am besten erziehen?

Wichtig ist, die Sprache des Hundes zu lernen; das tun viele Hundehalter nicht. Der Mensch ist für den Hund nicht etwa mit einem Ausländer zu vergleichen, der nicht dieselbe Sprache spricht, sondern mit einem Außerirdischen. Deshalb müssen Hundehalter lernen, was ihr Tier meint, wenn es die Nackenhaare aufstellt, mit dem Schwanz wedelt oder die Ohren anlegt.

Woran orientiere ich mich dafür?

Im Internet wissen natürlich immer alle, wie es am besten geht. Das ist auch beim Thema Hundeerziehung nicht anders.

Das war ein Scherz, oder?

Klar! Natürlich kann man sich aber trotzdem Ratschläge im Internet einholen. Hundehalter müssen dabei aber beachten, dass für einen Hütehund nicht die gleichen Tricks funktionieren wie beispielsweise bei einer Bulldogge. Generell gilt aber: Mir sollte gefallen, wie der Ratschlaggeber seinen eigenen Hund hält und mit ihm umgeht.

Gibt es ein Grundgerüst, an dem ich mich bei der Hundeerziehung orientieren kann?

Ja, das gibt es. Hundeerziehung basiert auf vier Säulen: Sicherheit, Geduld, Liebe und Konsequenz. Hunde sind egoistischer als pubertierende Einzelkinder. Die machen nichts, was sich für sie nicht lohnt.

Was bedeutet das für mich als Halterin eines Teenager-Hundes? Taschengeld streichen?

So einfach ist es leider nicht. Ich muss als Hundehalterin herausfinden, wofür sich mein Hund bemüht. Das kann Futter, Lob, sein Lieblingsspielzeug oder eine extra Runde Gassi sein. Je nachdem kann ich meinen Hund für positives Verhalten belohnen.

Und dann bleibe ich Chefin?

Ich als Mensch muss meinem Hund Sicherheit geben und Entscheidungen abnehmen. Kommt uns beispielsweise ein Fahrrad oder ein anderer Hund entgegen, muss klar sein: Ich bin Chef, du als Hund musst die Situation nicht regeln und bist nicht verantwortlich. Gleiches gilt beim Futter. Natürlich soll es dem Hund immer gut gehen und er soll genügend zu fressen haben, allerdings ist es besser, wenn es keine festen Essenszeiten gibt. Halter oder Halterin entscheiden, wann, wie und wo es Futter gibt, damit der Hund nicht am Ende täglich um Punkt 18 Uhr sein Abendessen verlangt, auch wenn man gerade gar nicht zuhause ist.

Was kann ich meinem Hund beim Training zumuten?

Das kommt ganz auf das Alter des Hundes an. Welpen sind Babys, die viele Ruhephasen brauchen. Genau wie bei Kindern kommt hier nach müde doof. In der Regel werden die Hunde dann nicht frech, sondern sind schlicht überfordert in dem Moment. Ansonsten gilt: Ein Hund kann in Unterordnung zirka zehn bis 15 Minuten am Stück konzentriert arbeiten. Mehr sollte ich nicht von meinem Tier erwarten.

Was will unser Hund uns mitteilen: Hundetrainerin Beatrix Eichstädt (Bild rechts) rät, nicht alle Tipps im Internet ganz ernst zu nehmen und je nach Hunderasse unterschiedliche Tricks anzuwenden, um die Bedürfnisse des Hundes richtig zu deuten. © eden sophie rimbach/ dpa themendienst

Empfehlen Sie als Hundetrainerin den Besuch in der Hundeschule?

Vor dem Besuch in der Hundeschule sollten sich Hundehalter unbedingt darüber informieren, woher der Trainer oder die Trainerin ihr Wissen hat. Bis 2010 gab es nämlich keine Bestimmung darüber, wer sich mit einer Hundeschule selbstständig machen darf und wer nicht. Inzwischen muss man dafür eine professionelle Ausbildung beim Berufsverband der Hundeerzieher/innen und Verhaltensberater/innen machen. Gerät man an die falsche Adresse, wird der Besuch in der Hundeschule eher zur Belastung als zur Bereicherung.

Sie haben gesagt, Konsequenz ist wichtig ...

Konsequenz ist das A und O bei der Hundeerziehung. Halter sollten nicht mit ihren Tieren diskutieren – egal, ob bei Kommandos oder beim Thema „Hund auf dem Sofa/im Bett“. Es gilt immer: Nicht der Hund ist Chef. Ich als Halterin bestimme, wann mein Hund aufs Sofa darf und wann nicht – und wenn er darf, dann nur nach Aufforderung und auch nur, wenn er nach einem Kommando das Sofa wieder problemlos verlässt. Das kann beispielsweise mit einer Decke auf der Couch trainiert werden. Wenn der Hund aber nicht gehorcht, muss es Konsequenzen geben: Privileg Sofa ist dann gestrichen.

Also zieht sich Konsequenz durch alle Lebenslagen mit meinem Hund?

Absolut. Sowohl für mich als Halterin als auch für mein Tier. Gebe ich meinem Hund ein Kommando – beispielsweise „Sitz“ – muss ich dieses wieder auflösen, damit der Hund seinen Sitzplatz verlassen darf. Dumme Hunde sitzen sonst den Rest des Tages an derselben Stelle. Das ist besonders beim Abrufsignal wichtig.

Klingt so, als würde es nicht reichen, nur „Komm“ zu rufen ...

Ist ein Hund ohne Leine unterwegs und geht flitzen oder buddeln, ist das vergleichbar wie mit einem Auto, das mit 180 über die Autobahn fährt. Bevor ich die nächste Abfahrt nehmen kann, muss ich ja auch erst bremsen. Dementsprechend muss ich meinem Hund erst mal klar machen, dass er seine aktuelle Handlung unterbrechen muss. Ob man da nun „Stop“, „Ende“ oder „Schluss“ ruft, ist egal. Wenn das passiert ist, kann ich meinen Hund abrufen. Auch hierbei ist egal, ob ich „Hier“, „Komm“ oder ein anderes entsprechendes Wort als Kommando gebe.

Das war’s?

Nein, das war’s noch nicht. Wenn ich meinen Hund rufe, soll er danach bei mir bleiben. Das ist wiederum ein weiteres, separates Kommando. Egal ob hinsetzen, stehen bleiben oder hinlegen – rufe ich meinen Hund ran, darf er nicht nur kurz Hallo sagen und dann einfach wieder abhauen, um weiter zu buddeln. Hunde lernen punktgenau, weshalb ich 1,5 Sekunden Zeit habe, um positives Verhalten zu belohnen oder unerwünschtes Verhalten zu korrigieren. Ich muss als Halterin nur meine Anforderungen anpassen. Häufig erwarten die Menschen zu schnell zu viel von ihrem Hund. Das führt zu Frust.

Und gefrustet trainiert es sich bekanntermaßen schlecht.

Trotzdem muss ich sanft mit meinem Hund bleiben. Gewalt ist absolut keine Lösung und gehört nicht in die Hundeerziehung. Reagiert mein Hund nicht auf Kommandos, muss ich Belohnungen eben differenzieren. Bei sofortiger Reaktion gibt es besseres Leckerli, als wenn mein Hund erst beim dritten Versuch gehorcht. Wird undifferenziert immer der Lieblingskeks ausgeteilt, wird auch dieser irgendwann uninteressant für den Hund. Und wie vorhin ja schon gesagt – Hunde tun nichts, was sich nicht für sie lohnt.

Was kann ich tun, um unerwünschtes Verhalten zu korrigieren?

Nehmen wir als Beispiel das Hochspringen, wenn mein Hund sich freut und Menschen begrüßen will. Hunde habe zu 98 Prozent die Genetik von Wölfen. Deren Welpen dürfen nicht mit zur Jagd und müssen später an ihren Eltern hochspringen, um an deren Lefzen zu lecken. Das erzeugt einen Würgereflex, was wiederum Futter für den Welpen bedeutet.

Interessant, aber in welchem Zusammenhang steht das mit meinem pubertären Hund?

Weil es wichtig ist, das Verhalten des Hundes zu verstehen. Springt mein Hund hoch, basiert das auf seiner Genetik. Bei Welpen finden wir das Hochspringen vielleicht noch süß, man reagiert mit Kuscheln und lieben, begrüßenden Worten und verstärkt dieses Verhalten unbewusst. Springt einem aber irgendwann ein 40-Kilo-Hund ist Gesicht, ist das nicht mehr niedlich. Auch hier ist wieder Konsequenz gefragt. Zu viel Aufregung bei der Begrüßung ist handgemachter Ärger. Wenn ich nach Hause komme, muss mein Hund als Konsequenz erst mal auf seinen Platz, um sich zu beruhigen. Erst dann sollte ich ihn begrüßen. Ignoranz ist Chefprivileg.

Kann ich das auch noch einem älteren Hund beibringen?

Auf jeden Fall. Hundeverhalten lässt ich jederzeit und in jedem Alter korrigieren. Die Tiere lernen immer etwas dazu. (Theresa Lippe)